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Ізраїльські військові визнали "професійні помилки" у смерті 15 рятувальників у Газі

Київ • УНН

 • 904 перегляди

Ізраїльські військові визнали "декілька професійних помилок" у вбивстві 15 рятувальників у Газі, заявивши, що командира варто звільнити за неповне повідомлення; палестинський речник назвав звіт Ізраїлю "сповненим брехні".

Ізраїльські військові визнали "професійні помилки" у смерті 15 рятувальників у Газі

У неділю ізраїльські військові визнали припущення "декілька професійних помилок" під час убивства 15 рятувальників минулого місяця у Газі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Зазначається, що, за словами військових ЦАХАЛ, їхнього командира варто звільнити за надання неповної та недостовірної інформації.

Експертиза виявила кілька професійних помилок, порушень наказів, а також неповне повідомлення про подію

– повідомили військові.

У свою чергу військова речниця Еффі Дефрін повідомила, що інцидент стався у "складній зоні бойових дій", але це була явно помилка солдатів, і не було "жодних спроб приховати інцидент, про який негайно повідомили".

Водночас речник палестинського товариства Червоного Півмісяця Небал Фарсах назвав звіт Ізраїлю "сповненим брехні".

Він виправдовує вбивство та перекладає відповідальність на особисту помилку польового командування, тоді як правда зовсім інша

- сказав речник.

Видання додає, що генеральний військовий прокурор проводить власне розслідування і може висунути за цією справою кримінальні обвинувачення.

Нагадаємо

23 березня 15 парамедиків та інших рятувальників були застрелені, коли машини швидкої прямували для надання допомоги пораненим поблизу міста Рафах на півдні Гази. Перша швидка повернулася з потерпілим. Однак пізніше машини швидкої допомоги зазнали обстрілу. У рпезультаті загинули 15 палестинських співробітників екстреної допомоги.

ХАМАС заявляє, що готовий звільнити всіх заручників, що залишилися, щоб припинити війну в Газі - Reuters18.04.25, 11:55 • 8606 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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