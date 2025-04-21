Ізраїльські військові визнали "професійні помилки" у смерті 15 рятувальників у Газі

У неділю ізраїльські військові визнали припущення "декілька професійних помилок" під час убивства 15 рятувальників минулого місяця у Газі. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Зазначається, що, за словами військових ЦАХАЛ, їхнього командира варто звільнити за надання неповної та недостовірної інформації.

Експертиза виявила кілька професійних помилок, порушень наказів, а також неповне повідомлення про подію

У свою чергу військова речниця Еффі Дефрін повідомила, що інцидент стався у "складній зоні бойових дій", але це була явно помилка солдатів, і не було "жодних спроб приховати інцидент, про який негайно повідомили".

Водночас речник палестинського товариства Червоного Півмісяця Небал Фарсах назвав звіт Ізраїлю "сповненим брехні".

Він виправдовує вбивство та перекладає відповідальність на особисту помилку польового командування, тоді як правда зовсім інша