ХАМАС заявляє, що готовий звільнити всіх заручників, що залишилися, щоб припинити війну в Газі - Reuters

ХАМАС хоче всеосяжної угоди про припинення війни в секторі Гази та обміну всіх ізраїльських заручників на палестинців, які перебувають у в’язниці в Ізраїлі, заявив високопоставлений представник ХАМАС Халіль аль-Хайя, відхиливши пропозицію Ізраїлю про тимчасове перемир’я. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Халіль аль-Хайя, лідер угруповання ХАМАС в секторі Гази, заявив, що більше не погоджується на проміжні угоди з Ізраїлем. Він додав, що ХАМАС готові до початку "всеосяжних пакетних переговорів" для звільнення і обміну заручниками в обмін на припинення війни в Газі, звільнення палестинців, ув’язнених Ізраїлем, і відновлення Гази.

Нетаньягу і його уряд використовують часткові угоди як прикриття для своєї політичної програми, в основі якої лежить продовження війни на знищення і голод, навіть якщо ціною цього є принесення в жертву всіх своїх ув'язнених - заявив Халіль аль-Хайя.

Він додав, що ХАМАС не буде брати участь у "проведенні такої політики".

Також Reuters зазначає, що єгипетські посередники працюють над відновленням угоди про припинення вогню в секторі Гази. Однак наразі прогресу не спостерігається, бо обидві сторони звинувачують один одного.

Нагадаємо

Ізраїль створив оперативний пояс безпеки, що охоплює 30% сектору Гази і планує утримувати там війська після завершення бойових дій. Це пояснюється необхідністю запобігання атакам ХАМАС.