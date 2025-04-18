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ХАМАС заявляє, що готовий звільнити всіх заручників, що залишилися, щоб припинити війну в Газі - Reuters

Київ • УНН

 • 7128 перегляди

Лідер ХАМАС заявив про готовність до переговорів щодо обміну заручниками на припинення вогню та відбудову Сектору Гази. Проміжні угоди більше не розглядаються.

ХАМАС заявляє, що готовий звільнити всіх заручників, що залишилися, щоб припинити війну в Газі - Reuters

ХАМАС хоче всеосяжної угоди про припинення війни в секторі Гази та обміну всіх ізраїльських заручників на палестинців, які перебувають у в’язниці в Ізраїлі, заявив високопоставлений представник ХАМАС Халіль аль-Хайя, відхиливши пропозицію Ізраїлю про тимчасове перемир’я. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Халіль аль-Хайя, лідер угруповання ХАМАС в секторі Гази, заявив, що більше не погоджується на проміжні угоди з Ізраїлем. Він додав, що ХАМАС готові до початку "всеосяжних пакетних переговорів" для звільнення і обміну заручниками в обмін на припинення війни в Газі, звільнення палестинців, ув’язнених Ізраїлем, і відновлення Гази.

Нетаньягу і його уряд використовують часткові угоди як прикриття для своєї політичної програми, в основі якої лежить продовження війни на знищення і голод, навіть якщо ціною цього є принесення в жертву всіх своїх ув'язнених

- заявив Халіль аль-Хайя.

Він додав, що ХАМАС не буде брати участь у "проведенні такої політики".

Також Reuters зазначає, що єгипетські посередники працюють над відновленням угоди про припинення вогню в секторі Гази. Однак наразі прогресу не спостерігається, бо обидві сторони звинувачують один одного.

Нагадаємо

Ізраїль створив оперативний пояс безпеки, що охоплює 30% сектору Гази і планує утримувати там війська після завершення бойових дій. Це пояснюється необхідністю запобігання атакам ХАМАС.

Євген Устименко

Євген Устименко

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