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ХАМАС заявляет, что готов освободить всех оставшихся заложников, чтобы прекратить войну в Газе - Reuters

Киев • УНН

 • 2240 просмотра

Лидер ХАМАС заявил о готовности к переговорам по обмену заложников на прекращение огня и восстановление Сектора Газа. Промежуточные соглашения больше не рассматриваются.

ХАМАС заявляет, что готов освободить всех оставшихся заложников, чтобы прекратить войну в Газе - Reuters

ХАМАС хочет всеобъемлющего соглашения о прекращении войны в секторе Газа и обмене всех израильских заложников на палестинцев, находящихся в тюрьме в Израиле, заявил высокопоставленный представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя, отклонив предложение Израиля о временном перемирии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Халиль аль-Хайя, лидер группировки ХАМАС в секторе Газа, заявил, что больше не соглашается на промежуточные соглашения с Израилем. Он добавил, что ХАМАС готовы к началу "всеобъемлющих пакетных переговоров" для освобождения и обмена заложниками в обмен на прекращение войны в Газе, освобождение палестинцев, заключенных Израилем, и восстановление Газы.

Нетаньяху и его правительство используют частичные соглашения как прикрытие для своей политической программы, в основе которой лежит продолжение войны на уничтожение и голод, даже если ценой этого является принесение в жертву всех своих заключенных

- заявил Халиль аль-Хайя.

Он добавил, что ХАМАС не будет участвовать в "проведении такой политики".

Также Reuters отмечает, что египетские посредники работают над возобновлением соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Однако пока прогресса не наблюдается, так как обе стороны обвиняют друг друга.

Напомним

Израиль создал оперативный пояс безопасности, охватывающий 30% сектора Газы и планирует удерживать там войска после завершения боевых действий. Это объясняется необходимостью предотвращения атак ХАМАС.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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