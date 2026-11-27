У Флориді сталося настільки серйозне харчове отруєння, що місцеві служби екстреної допомоги заявили, що це була подія з "масовими жертвами", оскільки численних постраждалих відвідувачів було доставлено до лікарні, передає УНН.

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Місцеві ЗМІ повідомили, що 18 людей у ​​головному медичному центрі Леона в Доралі захворіли через можливе харчове отруєння після відвідування щорічного обіду центру з нагоди Дня подяки в середу.

Пожежно-рятувальні бригади Маямі-Дейд, які отримали повідомлення про можливе харчове отруєння, заявили, що виклик було переведено до "інциденту з масовими жертвами" після того, як 15 із тих, хто захворів, потребували госпіталізації, повідомляє Miami Herald.

У заяві для NBC медичний центр Маямі-Леон зазначив: "Деякі співробітники почали відчувати шлунково-кишкові симптоми невдовзі після обіду та потребували лікування.

"Ми продовжуємо співпрацювати з постачальниками послуг харчування, щоб визначити, якщо можливо, причину, і продовжуємо надавати підтримку нашим співробітникам та їхнім сім'ям".

Жоден пацієнт центру не постраждав. Розслідування щодо точної причини та характеру харчового отруєння триває.

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