У США сталось масштабне харчове отруєння після обіду до Дня подяки
Київ • УНН
У медичному центрі Леона 18 працівників захворіли після обіду до Дня подяки. 15 із них госпіталізували, розслідування триває.
У Флориді сталося настільки серйозне харчове отруєння, що місцеві служби екстреної допомоги заявили, що це була подія з "масовими жертвами", оскільки численних постраждалих відвідувачів було доставлено до лікарні, передає УНН.
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Місцеві ЗМІ повідомили, що 18 людей у головному медичному центрі Леона в Доралі захворіли через можливе харчове отруєння після відвідування щорічного обіду центру з нагоди Дня подяки в середу.
Пожежно-рятувальні бригади Маямі-Дейд, які отримали повідомлення про можливе харчове отруєння, заявили, що виклик було переведено до "інциденту з масовими жертвами" після того, як 15 із тих, хто захворів, потребували госпіталізації, повідомляє Miami Herald.
У заяві для NBC медичний центр Маямі-Леон зазначив: "Деякі співробітники почали відчувати шлунково-кишкові симптоми невдовзі після обіду та потребували лікування.
"Ми продовжуємо співпрацювати з постачальниками послуг харчування, щоб визначити, якщо можливо, причину, і продовжуємо надавати підтримку нашим співробітникам та їхнім сім'ям".
Жоден пацієнт центру не постраждав. Розслідування щодо точної причини та характеру харчового отруєння триває.
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