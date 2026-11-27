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Потужні шторми, що охопили територію США напередодні вихідних до Дня подяки, залишили сотні тисяч домівок без електропостачання та призвели до скасування тисяч авіарейсів, передає УНН із посиланням на Sky News.

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Уздовж східного узбережжя зафіксовано масштабні повені. У четвер через негоду майже мільйон людей залишилися без світла: сильний вітер, швидкість якого сягала 70 миль на годину (близько 113 км/год), повалив дерева та обірвав лінії електропередач.

Станом на ранок п’ятниці майже 700 000 людей усе ще залишалися без електроенергії; найбільше постраждали штати Пенсільванія, Нью-Джерсі та Меріленд.

У Нью-Йорку через погодні умови організатори параду до Дня подяки від універмагу Macy’s були змушені вперше в історії перенести захід. Тепер він відбудеться в суботу, проте, згідно з міськими правилами, запуск повітряних куль буде заборонено, якщо швидкість постійного вітру перевищуватиме 23 милі на годину (близько 37 км/год).

Тим часом на західному узбережжі в четвер через високі припливні хвилі та сильний вітер виникли повені. За прогнозами Національної метеорологічної служби, волога погода збережеться і наступного тижня.

День подяки під загрозою: через шторми у США скасовують паради, тисячі рейсів затримуються

Як повідомляє телеканал NBC News, через рекордні припливи вздовж узбережжя Каліфорнії довелося проводити евакуацію — від округу Гумбольдт на крайній півночі до округу Вентура поблизу Лос-Анджелеса.

На Середньому Заході, у штатах Міссурі та Іллінойс, у середу та четвер пройшли сильні снігопади: у Сент-Луїсі випало 7,3 дюйма (близько 18,5 см) снігу, а в Сент-Женев’єві — 14 дюймів (близько 35,5 см).

Негода також вплинула на святкові подорожі: за даними сервісу відстеження польотів у реальному часі FlightAware, рано-вранці в п’ятницю було скасовано майже 100 авіарейсів.

Це сталося після того, як у четвер було скасовано 462 рейси, а ще 2600 рейсів — затримано (йдеться про польоти до США, зі США або в межах країни).

Відповідаючи на запитання про допомогу у зв’язку зі збитками від штормів на східному узбережжі, президент США Дональд Трамп заявив: "Що ж, ми розглянемо це питання. У нас є певні запити й від інших сторін".