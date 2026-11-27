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Мощные штормы, охватившие территорию США накануне выходных в честь Дня благодарения, оставили сотни тысяч домов без электричества и привели к отмене тысяч авиарейсов, передает УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Вдоль восточного побережья зафиксированы масштабные наводнения. В четверг из-за непогоды почти миллион человек остались без света: сильный ветер, скорость которого достигала 70 миль в час (около 113 км/ч), повалил деревья и оборвал линии электропередачи.

По состоянию на утро пятницы почти 700 000 человек все еще оставались без электричества; больше всего пострадали штаты Пенсильвания, Нью-Джерси и Мэриленд.

В Нью-Йорке из-за погодных условий организаторы парада ко Дню благодарения от универмага Macy’s были вынуждены впервые в истории перенести мероприятие. Теперь оно состоится в субботу, однако, согласно городским правилам, запуск воздушных шаров будет запрещен, если скорость постоянного ветра превысит 23 мили в час (около 37 км/ч).

Тем временем на западном побережье в четверг из-за высоких приливных волн и сильного ветра возникли наводнения. По прогнозам Национальной метеорологической службы, влажная погода сохранится и на следующей неделе.

День благодарения под угрозой: из-за штормов в США отменяют парады, тысячи рейсов задерживаются

Как сообщает телеканал NBC News, из-за рекордных приливов вдоль побережья Калифорнии пришлось проводить эвакуацию — от округа Гумбольдт на крайнем севере до округа Вентура близ Лос-Анджелеса.

На Среднем Западе, в штатах Миссури и Иллинойс, в среду и четверг прошли сильные снегопады: в Сент-Луисе выпало 7,3 дюйма (около 18,5 см) снега, а в Сент-Женевьеве — 14 дюймов (около 35,5 см).

Непогода также повлияла на праздничные поездки: по данным сервиса отслеживания полетов в реальном времени FlightAware, рано утром в пятницу было отменено почти 100 авиарейсов.

Это произошло после того, как в четверг были отменены 462 рейса, а еще 2600 рейсов — задержаны (речь идет о полетах в США, из США или внутри страны).

Отвечая на вопрос о помощи в связи с ущербом от штормов на восточном побережье, президент США Дональд Трамп заявил: "Что ж, мы рассмотрим этот вопрос. У нас есть определенные запросы и от других сторон".