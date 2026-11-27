27 ноября в Украине отмечают День основания Национальной академии наук Украины, а в мире в конце ноября проходят Черная пятница и Международный день без покупок, которые традиционно приходятся на четвертую пятницу месяца. В церковном календаре по новому стилю чтят святого великомученика Иакова Персянина, пишет УНН.

День основания Национальной академии наук Украины

Знаменательная научно-историческая дата, посвященная созданию высшей государственной научной организации Украины. 27 ноября 1918 года в Киеве по инициативе выдающихся ученых и при поддержке гетмана Павла Скоропадского состоялось учредительное Общее собрание Украинской академии наук, на котором первым президентом академии был избран всемирно известный геохимик и биогеохимик Владимир Вернадский, а непременным секретарем — востоковед Агатангел Крымский. УАН стала первым в истории государственным учреждением, объединившим ведущие украинские научные школы, основавшим национальную библиотеку, ботанический сад и ряд фундаментальных научно-исследовательских институтов.

Международный день борьбы с ожирением (International Day Against Obesity / Anti-Obesity Day)

Глобальная медицинская дата, учрежденная по инициативе Всемирной организации здравоохранения и международных эндокринологических ассоциаций. Событие посвящено привлечению внимания общества и правительств к стремительному распространению эпидемии ожирения среди взрослых и детей, которое является ключевым фактором риска развития сахарного диабета 2-го типа, сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и нарушений опорно-двигательного аппарата. День подчеркивает необходимость сбалансированного питания, регулярной физической активности, отказа от чрезмерного употребления трансжиров и сахара, а также своевременной консультации с врачами-диетологами и эндокринологами.

Международный день без покупок (Buy Nothing Day)

Глобальная антиконсюмеристская акция, учрежденная в 1992 году в Канаде художником и социальным активистом Тедом Дэйвом и популяризированная медиастудией Adbusters. Событие традиционно проводится в четвертую пятницу ноября как осознанный протест против культуры чрезмерного потребления, импульсивных покупок, неравномерного распределения мировых ресурсов и экологического загрязнения планеты отходами производства и упаковки. Участники акции на 24 часа полностью отказываются от любых финансовых расходов, напоминая, что ценность жизни не измеряется количеством приобретенных вещей.

Черная пятница (Black Friday)

Всемирный день масштабных распродаж и скидок, который традиционно приходится на пятницу после американского Дня благодарения и открывает сезон рождественских покупок. Термин возник в 1960-х годах в Филадельфии для описания гигантских автомобильных пробок и толп покупателей на следующий день после Дня благодарения, а впоследствии приобрел коммерческое значение как день, когда ритейлеры начинают получать прибыль. В бухгалтерском учете США убытки записывали красными чернилами, а прибыль — черными. Сегодня событие охватывает как офлайн-сети, так и глобальный рынок электронной коммерции.

День булавки и иголки (Pins and Needles Day)

Историческая дата, учрежденная в США в честь премьеры культового бродвейского музыкального ревю "Булавки и иголки", которая состоялась 27 ноября 1937 года в театре "Лаборатория" в Нью-Йорке. Уникальность постановки заключалась в том, что все роли в ней исполняли обычные рабочие швейной промышленности — члены Международного профсоюза дамских портных, а сам мюзикл выдержал более 1100 показов, став символом защиты трудовых прав швей, портных и текстильщиков.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святого великомученика Иакова Персянина — знатного христианского сановника при дворе персидского царя Йездегерда I, который из-за страха потерять расположение правителя временно отрекся от Христа, но после искреннего раскаяния открыто исповедовал свою веру перед новым царем Варахраном V и принял лютую мученическую кончину в 421 году через постепенное отсечение двадцати восьми частей тела с молитвой благодарности Богу после каждого удара меча.

По старому календарю верующие чтут память святого апостола Филиппа — одного из двенадцати ближайших учеников Иисуса Христа, который проповедовал Евангелие в Галилее, Греции, Сирии и Малой Азии и принял мученическую смерть через распятие вниз головой в городе Иераполе. Также в этот день вспоминают святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалоникийского — выдающегося византийского богослова и защитника учения об исихазме.