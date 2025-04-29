Израиль и ХАМАС близки к соглашению о мире - Reuters
Киев • УНН
В Каире переговоры о прекращении огня в Газе на пороге значительного прорыва. Существует консенсус относительно долгосрочного прекращения огня, но спорные вопросы остаются.
Переговоры о прекращении огня в Газе, состоявшиеся в Каире, на пороге "значительного прорыва". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на "два источника в египетских службах безопасности", информирует УНН.
Детали
Отмечается, что существует консенсус относительно долгосрочного прекращения огня в анклаве, при этом некоторые спорные вопросы остаются.
ХАМАС неоднократно заявлял, что не желает складывать оружие, что является ключевым требованием Израиля
Как известно, глава египетской разведки генерал Хасан Махмуд Рашад собирается встретиться с израильской делегацией во главе с министром стратегических вопросов Роном Дермером в Каире.
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Авторы добавляют, что премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил, что боевики готовы вернуть всех израильских заложников, если Израиль прекратит войну в Газе. При этом Израиль хочет, чтобы ХАМАС освободил остальных заложников, не предлагая четкого видения прекращения войны.
Напомним
Израильская делегация в воскресенье вечером прибыла в столицу Египта, чтобы провести переговоры с посредниками относительно возможной договоренности о прекращении огня с ХАМАС. В понедельник делегация встретилась с высокопоставленными египетскими чиновниками, посредники выдвинули предложение о долгосрочном перемирии.
Ранее представитель ХАМАС заявлял, что они хотят всеобъемлющего соглашения о прекращении войны в секторе Газа и обмена всех израильских заложников на палестинцев, находящихся в тюрьме в Израиле.
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