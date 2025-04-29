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Израиль и ХАМАС близки к соглашению о мире - Reuters

Киев • УНН

 • 66 просмотра

В Каире переговоры о прекращении огня в Газе на пороге значительного прорыва. Существует консенсус относительно долгосрочного прекращения огня, но спорные вопросы остаются.

Израиль и ХАМАС близки к соглашению о мире - Reuters

Переговоры о прекращении огня в Газе, состоявшиеся в Каире, на пороге "значительного прорыва". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на "два источника в египетских службах безопасности", информирует УНН.

Детали

Отмечается, что существует консенсус относительно долгосрочного прекращения огня в анклаве, при этом некоторые спорные вопросы остаются.

ХАМАС неоднократно заявлял, что не желает складывать оружие, что является ключевым требованием Израиля

- говорится в статье.

Как известно, глава египетской разведки генерал Хасан Махмуд Рашад собирается встретиться с израильской делегацией во главе с министром стратегических вопросов Роном Дермером в Каире.

Медиа-советник руководства ХАМАСа Тахер Аль-Ноно заявил, ... что группировка открыта к многолетнему перемирию с Израилем в Газе

- сообщает издание.

В Израиле сотни отставных офицеров и резервистов ВВС призвали правительство пойти на соглашение с ХАМАС для возвращения заложников10.04.25, 19:48 • 13459 просмотров

Авторы добавляют, что премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани заявил, что боевики готовы вернуть всех израильских заложников, если Израиль прекратит войну в Газе. При этом Израиль хочет, чтобы ХАМАС освободил остальных заложников, не предлагая четкого видения прекращения войны.

Напомним

Израильская делегация в воскресенье вечером прибыла в столицу Египта, чтобы провести переговоры с посредниками относительно возможной договоренности о прекращении огня с ХАМАС. В понедельник делегация встретилась с высокопоставленными египетскими чиновниками, посредники выдвинули предложение о долгосрочном перемирии.

Ранее представитель ХАМАС заявлял, что они хотят всеобъемлющего соглашения о прекращении войны в секторе Газа и обмена всех израильских заложников на палестинцев, находящихся в тюрьме в Израиле.

ХАМАС заявляет, что готов освободить всех оставшихся заложников, чтобы прекратить войну в Газе - Reuters18.04.25, 11:55 • 8883 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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