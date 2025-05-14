ХАМАС использует ли больницы? Израиль атаковал больницу в Газе: десятки погибших

Армия Израиля атаковала Европейскую больницу в Секторе Газа. Об этом сообщает Al Jazeera, передает УНН.

Детали

По данным палестинской администрации Сектора Газа, в результате атаки погибло более 28 человек. Однако личности некоторых жертв не удалось установить, так как тела людей были разбросаны по территории больницы из-за интенсивных бомбардировок со стороны Израиля.

Тем временем пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что целью для удара были боевики из группировки ХАМАС, которые, вероятно, базировались в подземном командном центре под зданием.

ХАМАС продолжает использовать больницы в секторе Газа в террористических целях, цинично и жестоко эксплуатируя гражданское население в больнице и вокруг нее – заявили в ЦАХАЛ.

Также стало известно, что вероятной целью мог быть лидер группировки ХАМАС в секторе Газа Мухаммед Синвар — младший брат бывшего лидера ХАМАС Яхья Синвара, который погиб в октябре 2024 года в результате операции израильских военных. Об этом сообщает Times of Israel.

Напомним

Как сообщал AP, Израиль одобрил план захвата Газы и пребывания там в течение неопределенного периода. Это приведет к вытеснению сотен тысяч палестинцев на юг.