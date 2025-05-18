Израиль начал новую наземную операцию в Газе: что известно
Киев • УНН
Армия обороны Израиля начала масштабную наземную операцию в северной и южной частях сектора Газа. ВВС Израиля нанесли более 670 ударов по объектам ХАМАС.
Армия обороны Израиля (АОИ) начала новую наземную операцию в нескольких районах сектора Газа. Об этом говорится в заявлении АОИ, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что военные действия проходят в рамках начала операции "Колесницы Гедеона".
За последние 24 часа силы АОИ в Южном командовании, как регулярные, так и резервные, начали широкую наземную операцию по всей северной и южной части сектора Газа в рамках начала операции "Колесницы Гедеона"
Указывается, что ВВС Израиля нанесли "первоначальный удар", в ходе которого атаковали более 670 объектов террористической организации ХАМАС по всему сектору Газа, чтобы сорвать подготовку противника и помочь наземной операции. Среди объектов, подвергшихся атаке, были склады оружия, террористы, подземный маршрут и пусковые установки противотанковых ракет.
"В настоящее время силы уничтожили десятки террористов, уничтожили террористическую инфраструктуру над и под землей, а сейчас оккупировали контролируемые территории в секторе Газа", - рассказали в АОИ.
Напомним
Накануне Армия обороны Израиля заявила о начале первого этапа масштабной операции в секторе Газы под названием "Колесница Гедеона". В частности, речь идет о взятии под контроль "стратегических районов" анклава.
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