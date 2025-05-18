Израиль начал новую наземную операцию в Газе: что известно

Армия обороны Израиля (АОИ) начала новую наземную операцию в нескольких районах сектора Газа. Об этом говорится в заявлении АОИ, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что военные действия проходят в рамках начала операции "Колесницы Гедеона".

За последние 24 часа силы АОИ в Южном командовании, как регулярные, так и резервные, начали широкую наземную операцию по всей северной и южной части сектора Газа в рамках начала операции "Колесницы Гедеона" - говорится в статье.

Указывается, что ВВС Израиля нанесли "первоначальный удар", в ходе которого атаковали более 670 объектов террористической организации ХАМАС по всему сектору Газа, чтобы сорвать подготовку противника и помочь наземной операции. Среди объектов, подвергшихся атаке, были склады оружия, террористы, подземный маршрут и пусковые установки противотанковых ракет.

"В настоящее время силы уничтожили десятки террористов, уничтожили террористическую инфраструктуру над и под землей, а сейчас оккупировали контролируемые территории в секторе Газа", - рассказали в АОИ.

Напомним

Накануне Армия обороны Израиля заявила о начале первого этапа масштабной операции в секторе Газы под названием "Колесница Гедеона". В частности, речь идет о взятии под контроль "стратегических районов" анклава.

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