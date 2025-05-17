Ізраїль розпочав масштабну операцію в Газі

$41.470.07
46.380.21
ukenru
Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф
16 травня, 15:59 • 89244 перегляди

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:31 • 100423 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 13:30 • 62189 перегляди

На переговорах з рф обговорили обмін полоненими “1000 на 1000” - Умєров

Ексклюзив
16 травня, 13:06 • 74776 перегляди

Чому нове регулювання фармринку в Україні може призвести до дефіциту ліків та розвитку тіньового ринку - думка експертки (ВІДЕО)

16 травня, 11:56 • 71251 перегляди

Зеленський про перемовини в Стамбулі: російські представники навіть не можуть піти на припинення вогню

16 травня, 09:33 • 107556 перегляди

ЄС готує нові санкції проти росії: під ударом "Північний потік", тіньовий флот і банки - фон дер Ляєн

16 травня, 08:56 • 78445 перегляди

Україна у переговорах з ЄС щодо перехідного періоду безвізової торгівлі - Шмигаль

16 травня, 08:43 • 64464 перегляди

Трамп заявив, що зустрінеться з путіним, "щойно ми зможемо це організувати"

15 травня, 15:19 • 161099 перегляди

Зеленський: росія розпочала наступ по всіх напрямках, головний - Сумський

15 травня, 10:37 • 172152 перегляди

Трамп заявив, що його пріоритет - припинити конфлікти, а не розпочати їх

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
1.3м/с
89%
745мм
Популярнi новини

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

16 травня, 17:05 • 23292 перегляди

Переговори України та рф у Стамбулі: турецький чиновник оцінив їх як "більш позитивні, ніж очікувалося"

16 травня, 17:08 • 5452 перегляди

У Стамбулі мединський намагався тиснути на українську делегацію фейковими цитатами Бісмарка і Наполеона - ЦПД

16 травня, 17:13 • 10398 перегляди

Переговори України та росії в Туреччині: стали відомі нові деталі зустрічі

16 травня, 17:54 • 9004 перегляди

Обмежено придатні українці мають повторно пройти ВЛК: поліція примусово доставлятиме до ТЦК тих, хто не з'явиться

16 травня, 19:59 • 7868 перегляди
Публікації

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

16 травня, 15:59 • 89253 перегляди

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати

16 травня, 15:31 • 100430 перегляди

Санкції, зустріч в Стамбулі, наступ росіян: ключові заяви Зеленського за підсумками зустрічі із Ердоганом

15 травня, 16:24 • 294867 перегляди

Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася

15 травня, 12:41 • 285078 перегляди

“Сірий” ринок електроніки у 2025 році має скоротитися – міжнародні експерти

14 травня, 16:34 • 346396 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Майя Санду

Борис Пісторіус

Метте Фредеріксен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Стамбул

Туреччина

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Американського співака Кріса Брауна не випустили під заставу за звинуваченням у нападі: його світове турне під загрозою

16 травня, 17:05 • 23400 перегляди

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"

16 травня, 16:22 • 37063 перегляди

Культового актора Тіма Каррі, який бореться із наслідками інсульту, помітили на рідкісній прогулянці у візку

16 травня, 14:52 • 43961 перегляди

Sunday Times оновив рейтинг найбагатших у Британії: лідерство за Гопі Хіндуджа, а Дуа Ліпа - наймолодша власниця статків

16 травня, 13:03 • 52677 перегляди

Не жертва Дідді: Джастін Бібер не мав стосунків зі скандальним репером - ЗМІ

16 травня, 09:08 • 104142 перегляди
Актуальне

The Guardian

Forbes

Instagram

Фокс Ньюс

Безпілотний літальний апарат

Ізраїль розпочав масштабну операцію в Газі

Київ • УНН

 • 1286 перегляди

Армія Ізраїлю розпочала перший етап операції "Колісниця Гедеона" в Газі. Мета операції – захоплення стратегічних районів, розгром ХАМАСу та звільнення заручників.

Ізраїль розпочав масштабну операцію в Газі

Армія оборони Ізраїлю заявила про початок першого етапу масштабної операції в секторі Гази під назвою "Колісниця Гедеона". Зокрема, ідеться про взяття під контроль "стратегічних районів" анклаву. Про це інформує УНН з посиланням на The Times of Israel, Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), видання The Guardian.

Деталі

"За минулу добу ЦАХАЛ розпочав масштабні атаки й мобілізував сили для захоплення стратегічних районів в секторі Газа, в рамках перших кроків операції "Колісниця Гедеона" і розширення кампанії в Газі, для досягнення всіх цілей війни в Газі, включаючи звільнення заручників і розгром ХАМАСу", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Ізраїль оголосив про новий великий наступ у секторі Газа після нанесення хвилі авіаударів територією, внаслідок яких загинуло понад 100 людей

- пише The Guardian.

Також у ЦАХАЛ поінформували, що військові продовжуватимуть діяти, щоб "захистити ізраїльських громадян і реалізувати цілі війни".

Ізраїльські офіційні особи розповіли представникам ЗМІ, що наступальна операція "Колісниці Гедеона" має призвести:

  • до "завоювання" ЦАХАЛом Гази та збереження контролю над територією,
    • до переміщення палестинського цивільного населення на південь Смуги,
      • до атаки на угруповання бойовиків ХАМАС,
        • та мають на меті перешкодити терористичній групі взяти під контроль поставки гуманітарної допомоги.

          Крім того, в Армії оборони Ізраїлю оприлюднили відео завдання ударів по цілях на території Сектору Газа в рамках війскової операції.

          Нагадаємо, 14 травня армія Ізраїлю завдала удару по Європейській лікарні в Секторі Газа, внаслідок чого загинуло понад 28 людей. ЦАХАЛ заявив, що ціллю були бойовики ХАМАС, які базувалися під будівлею.

          05 травня Ізраїль схвалив план захоплення Гази та перебування там протягом невизначеного періоду. 

          Віта Зеленецька

          Віта Зеленецька

          ВійнаНовини Світу
          Ізраїль
          The Guardian
          Сектор Газа
          Brent
          $65.23
          Bitcoin
          $102,832.50
          S&P 500
          $5,949.56
          Tesla
          $347.66
          Газ TTF
          $35.16
          Золото
          $3,194.50
          Ethereum
          $2,477.30