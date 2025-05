Ізраїль розпочав масштабну операцію в Газі

Армія оборони Ізраїлю заявила про початок першого етапу масштабної операції в секторі Гази під назвою "Колісниця Гедеона". Зокрема, ідеться про взяття під контроль "стратегічних районів" анклаву. Про це інформує УНН з посиланням на The Times of Israel, Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), видання The Guardian.

Деталі

"За минулу добу ЦАХАЛ розпочав масштабні атаки й мобілізував сили для захоплення стратегічних районів в секторі Газа, в рамках перших кроків операції "Колісниця Гедеона" і розширення кампанії в Газі, для досягнення всіх цілей війни в Газі, включаючи звільнення заручників і розгром ХАМАСу", - йдеться в повідомленні ЦАХАЛу.

Ізраїль оголосив про новий великий наступ у секторі Газа після нанесення хвилі авіаударів територією, внаслідок яких загинуло понад 100 людей - пише The Guardian.

Також у ЦАХАЛ поінформували, що військові продовжуватимуть діяти, щоб "захистити ізраїльських громадян і реалізувати цілі війни".

Ізраїльські офіційні особи розповіли представникам ЗМІ, що наступальна операція "Колісниці Гедеона" має призвести:

до "завоювання" ЦАХАЛом Гази та збереження контролю над територією,

до переміщення палестинського цивільного населення на південь Смуги,

до атаки на угруповання бойовиків ХАМАС,

та мають на меті перешкодити терористичній групі взяти під контроль поставки гуманітарної допомоги.

Крім того, в Армії оборони Ізраїлю оприлюднили відео завдання ударів по цілях на території Сектору Газа в рамках війскової операції.

Нагадаємо, 14 травня армія Ізраїлю завдала удару по Європейській лікарні в Секторі Газа, внаслідок чого загинуло понад 28 людей. ЦАХАЛ заявив, що ціллю були бойовики ХАМАС, які базувалися під будівлею.

05 травня Ізраїль схвалив план захоплення Гази та перебування там протягом невизначеного періоду.