Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Ексклюзив
15:25 • 226 перегляди
Складно назвати надзвичайно продуктивними, адже з ключових питань рішення не прийнято: політолог про перемовини Зеленського з Трампом
15:12 • 1792 перегляди
Вибори через "Дію" не розглядаються: Федоров назвав причину
Ексклюзив
12:21 • 8742 перегляди
Оренда житла: що буде з цінами у 2026 році
11:59 • 10756 перегляди
Зустріч радників України та США очікується у Києві у найближчі дні: Зеленський про наступні кроки у переговорах
29 грудня, 09:17 • 17329 перегляди
Зеленський назвав умови скасування воєнного стану
29 грудня, 04:39 • 34485 перегляди
Україна вперше долучилася до відпрацювання механізмів Статті 5 Договору НАТО - Генштаб ЗСУ
29 грудня, 01:10 • 54087 перегляди
Українці платитимуть 4,32 грн за кВт/год електроенергії з 2026 року: Кабмін ухвалив рішення
28 грудня, 22:38 • 58559 перегляди
Зеленський про мирний план: гарантії безпеки та військовий вимір погоджені на 100%
28 грудня, 22:22 • 51488 перегляди
Трамп заявив про "значне" наближення сторін до мирного плану після розмови із Зеленським
28 грудня, 19:32 • 40395 перегляди
Переговори щодо припинення війни досягли фінальної стадії - Трамп
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
4.5м/с
87%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори у Флориді можуть розблокувати перший дзвінок між Зеленським і путіним за п'ять років - Fox News29 грудня, 07:01 • 26919 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 18701 перегляди
Місцями випало до 30 см снігу: у шести областях засніжені дороги, є перекриття траси та ускладнення руху09:45 • 22044 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 13729 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 10689 перегляди
Публікації
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора12:07 • 10776 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 10:49 • 13817 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 137435 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 181862 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 100900 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Державний кордон України
Закарпатська область
Реклама
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 22 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 18782 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 33686 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44195 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 137443 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
WhatsApp

Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Бейонсе стала доларовою мільярдеркою за даними Forbes, завдяки доходам від успішного туру Cowboy Carter та власної компанії Parkwood Entertainment. Її дохід до сплати податків у 2025 році оцінюється у $148 мільйонів, що робить її однією з найбільш високооплачуваних музиканток світу.

Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes

Бейонсе увійшла до списку мільярдерів завдяки доходам від туру Cowboy Carter і власної компанії Parkwood Entertainment, що зробило її однією з найбільш високооплачуваних музиканток світу у 2025 році. Про це повідомляє Forbes, пише УНН.

Деталі

Бейонсе вдалося отримати новий статус завдяки випущеному торік кантрі-альбому Cowboy Carter й однойменному туру, який став одним із найкасовіших у 2025 році. Тур зібрав понад $400 мільйонів від продажу квитків та ще близько $50 мільйонів від мерчу.

Тур включав понад 350 членів команди, 100 вантажівок обладнання та 8 літаків 747 для перевезення сцени, 32 шоу у 9 стадіонах США та Європи, літаючий автомобіль, роботизовані руки, золотого механічного бика та участь родини й колишніх учасниць Destiny’s Child.

Технічний збій на концерті Бейонсе: зірка зависла над глядачами у летючому Cadillac30.06.25, 18:30 • 2296 переглядiв

Завдяки повному контролю над продакшеном через власну компанію Parkwood Entertainment Бейонсе забезпечила собі вищі прибуткові маржі. У 2025 році її дохід до сплати податків оцінюється у $148 мільйонів, що зробило її третьою найбільш оплачуваною музиканткою у світі.

За інформацією Forbes, до списку мільярдерів потрапили 22 артисти, п'ятеро з них — музиканти. Окрім Бейонсе, до переліку увійшли: Jay-Z, Брюс Спрінгстін, Ріанна і Тейлор Свіфт.

Невидану музику Бейонсе викрали з авто під час туру Cowboy Carter15.07.25, 11:20 • 148416 переглядiв

Ольга Розгон

Новини СвітуУНН Lite
Музикант
Тейлор Свіфт
Forbes
Європа
Сполучені Штати Америки