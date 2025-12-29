Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes

Бейонсе увійшла до списку мільярдерів завдяки доходам від туру Cowboy Carter і власної компанії Parkwood Entertainment, що зробило її однією з найбільш високооплачуваних музиканток світу у 2025 році. Про це повідомляє Forbes, пише УНН.

Бейонсе вдалося отримати новий статус завдяки випущеному торік кантрі-альбому Cowboy Carter й однойменному туру, який став одним із найкасовіших у 2025 році. Тур зібрав понад $400 мільйонів від продажу квитків та ще близько $50 мільйонів від мерчу.

Тур включав понад 350 членів команди, 100 вантажівок обладнання та 8 літаків 747 для перевезення сцени, 32 шоу у 9 стадіонах США та Європи, літаючий автомобіль, роботизовані руки, золотого механічного бика та участь родини й колишніх учасниць Destiny’s Child.

Завдяки повному контролю над продакшеном через власну компанію Parkwood Entertainment Бейонсе забезпечила собі вищі прибуткові маржі. У 2025 році її дохід до сплати податків оцінюється у $148 мільйонів, що зробило її третьою найбільш оплачуваною музиканткою у світі.

За інформацією Forbes, до списку мільярдерів потрапили 22 артисти, п'ятеро з них — музиканти. Окрім Бейонсе, до переліку увійшли: Jay-Z, Брюс Спрінгстін, Ріанна і Тейлор Свіфт.

