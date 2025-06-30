Технічний збій на концерті Бейонсе: зірка зависла над глядачами у летючому Cadillac

Під час суботнього концерту в Х'юстоні Бейонсе опинилася у небезпечній ситуації — червоний Cadillac, на якому зірка пролітала над натовпом, несподівано завис в повітрі. Співачка продовжила співати, а після закінчення пісні, попросила спустити авто. Ніхто не постраждав, і шоу продовжилося. Про це пише УНН із посиланням на HuffPost.

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Суботній вечірній концерт Бейонсе в Х'юстоні, штат Техас, був зірваний через технічний збій. Попзірка пролітала над натовпом в червоному Cadillac, коли машина почала кренитися набік під виконання синглу "16 Carriages". На відео, знятому фанатами, Бейонсе схопилася за один із тросів, на яких трималися декорації, і спокійно продовжувала співати близько хвилини, перш ніж зупинити музику. Автомобіль опустили у безпечне місце.

Опинившись на землі, Бейонсе сказала шанувальникам: "Я хочу подякувати вам усім за любов. Якщо я колись упаду, я знаю, що ви мене спіймаєте".

Компанія Бейонсе, Parkwood Entertainment, опублікувала заяву, в якій вказала, що "технічна несправність призвела до того, що летючий автомобіль, реквізит, який Бейонсе використовує, щоб кружляти по стадіону та бачити своїх шанувальників зблизька, нахилився".

"Її швидко спустили, і ніхто не постраждав. Вистава продовжилася без інцидентів", – йшлося далі.

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