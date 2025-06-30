Технічний збій на концерті Бейонсе: зірка зависла над глядачами у летючому Cadillac

$41.640.06
48.780.14
ukenru
ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається
14:53 • 6421 перегляди
ЄС та Україна досягли домовленості щодо нових умов торгівлі: що передбачається
Ексклюзив
12:58 • 33490 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
12:57 • 25686 перегляди
Як не стати жертвою квартирних шахраїв: головні ознаки обману при оренді
Ексклюзив
10:13 • 32302 перегляди
Україна готується реформувати звання "Мати-героїня": що зміниться?
09:40 • 49374 перегляди
Удар по Кривому Рогу 30 червня: ворожий БПЛА влучив поряд з ТЦК
30 червня, 06:31 • 100766 перегляди
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати
29 червня, 16:28 • 111807 перегляди
Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
29 червня, 14:43 • 117530 перегляди
Трамп розглядає нові санкції проти рф після липневих канікул - сенатор Ліндсі Грем
Ексклюзив
29 червня, 10:23 • 102957 перегляди
Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня
28 червня, 16:01 • 272936 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
7.7м/с
45%
744мм
Популярнi новини
Шарліз Терон розкритикувала Джеффа Безоса та Лорен Санчес через їх гучне весілля за 50 мільйонів доларів30 червня, 06:34 • 48187 перегляди
Кривий Ріг зазнав дронової атаки рф, є влучання - Вілкул30 червня, 07:05 • 54704 перегляди
"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт30 червня, 07:19 • 69302 перегляди
Військовий відповів, чи дійсно ворог просувається на Запоріжжі30 червня, 07:21 • 45934 перегляди
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів11:05 • 46550 перегляди
Публікації
Підготовка першокласника до школи: які правила справді працюють14:37 • 7993 перегляди
Посівний календар на липень: коли найкраще садити, а коли краще зайнятися чимось іншим14:11 • 11356 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
12:58 • 33494 перегляди
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати30 червня, 06:31 • 100769 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди28 червня, 16:01 • 272939 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Сибіга Андрій Іванович
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Китайська Народна Республіка
Реклама
УНН Lite
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів11:05 • 47269 перегляди
"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт30 червня, 07:19 • 69995 перегляди
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці29 червня, 11:06 • 82300 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl29 червня, 09:35 • 93653 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні28 червня, 14:03 • 200106 перегляди
Актуальне
F-35 Lightning II
IRIS-T
Шахед-136
Дія (сервіс)
Eurofighter Typhoon

Технічний збій на концерті Бейонсе: зірка зависла над глядачами у летючому Cadillac

Київ • УНН

 • 33 перегляди

Під час концерту в Х'юстоні червоний Cadillac з Бейонсе, що пролітав над натовпом, несподівано завис. Співачка схопилася за трос, продовжила співати, а потім попросила опустити авто. Ніхто не постраждав, і шоу продовжилося.

Технічний збій на концерті Бейонсе: зірка зависла над глядачами у летючому Cadillac

Під час суботнього концерту в Х'юстоні Бейонсе опинилася у небезпечній ситуації — червоний Cadillac, на якому зірка пролітала над натовпом, несподівано завис в повітрі. Співачка продовжила співати, а після закінчення пісні, попросила спустити авто. Ніхто не постраждав, і шоу продовжилося. Про це пише УНН із посиланням на HuffPost.

Деталі

Суботній вечірній концерт Бейонсе в Х'юстоні, штат Техас, був зірваний через технічний збій. Попзірка пролітала над натовпом в червоному Cadillac, коли машина почала кренитися набік під виконання синглу "16 Carriages". На відео, знятому фанатами, Бейонсе схопилася за один із тросів, на яких трималися декорації, і спокійно продовжувала співати близько хвилини, перш ніж зупинити музику. Автомобіль опустили у безпечне місце.

Опинившись на землі, Бейонсе сказала шанувальникам: "Я хочу подякувати вам усім за любов. Якщо я колись упаду, я знаю, що ви мене спіймаєте".

Компанія Бейонсе, Parkwood Entertainment, опублікувала заяву, в якій вказала, що "технічна несправність призвела до того, що летючий автомобіль, реквізит, який Бейонсе використовує, щоб кружляти по стадіону та бачити своїх шанувальників зблизька, нахилився".

"Її швидко спустили, і ніхто не постраждав. Вистава продовжилася без інцидентів", – йшлося далі.

Бейонсе й Майлі Сайрус влаштували сюрприз на концерті в Парижі, заспівавши дуетом20.06.25, 16:03 • 2600 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Техас
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9