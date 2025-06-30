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Технический сбой на концерте Бейонсе: звезда зависла над зрителями в летящем Cadillac

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Во время концерта в Хьюстоне красный Cadillac с Бейонсе, пролетавший над толпой, неожиданно завис. Певица схватилась за трос, продолжила петь, а затем попросила опустить автомобиль. Никто не пострадал, и шоу продолжилось.

Технический сбой на концерте Бейонсе: звезда зависла над зрителями в летящем Cadillac

Во время субботнего концерта в Хьюстоне Бейонсе оказалась в опасной ситуации — красный «Кадиллак», на котором звезда пролетала над толпой, неожиданно завис в воздухе. Певица продолжила петь, а после окончания песни попросила спустить автомобиль. Никто не пострадал, и шоу продолжилось. Об этом пишет УНН со ссылкой на HuffPost.

Детали

Субботний вечерний концерт Бейонсе в Хьюстоне, штат Техас, был сорван из-за технического сбоя. Поп-звезда пролетала над толпой в красном «Кадиллаке», когда машина начала крениться набок под исполнение сингла «16 Carriages». На видео, снятом фанатами, Бейонсе схватилась за один из тросов, на которых держались декорации, и спокойно продолжала петь около минуты, прежде чем остановить музыку. Автомобиль опустили в безопасное место.

Оказавшись на земле, Бейонсе сказала поклонникам: «Я хочу поблагодарить всех вас за любовь. Если я когда-нибудь упаду, я знаю, что вы меня поймаете».

Компания Бейонсе, Parkwood Entertainment, опубликовала заявление, в котором указала, что «техническая неисправность привела к тому, что летающий автомобиль, реквизит, который Бейонсе использует, чтобы кружить по стадиону и видеть своих поклонников вблизи, наклонился».

«Его быстро спустили, и никто не пострадал. Представление продолжилось без инцидентов», – говорилось далее.

Бейонсе и Майли Сайрус устроили сюрприз на концерте в Париже, спев дуэтом20.06.25, 16:03 • 2600 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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