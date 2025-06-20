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Бейонсе и Майли Сайрус устроили сюрприз на концерте в Париже, спев дуэтом

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Бейонсе и Майли Сайрус поразили фанатов на концерте в Париже, впервые исполнив вживую свой хит "II Most Wanted". Это ожидаемое выступление состоялось на стадионе "Стад де Франс" 19 июня.

Бейонсе и Майли Сайрус устроили сюрприз на концерте в Париже, спев дуэтом

Неожиданный звездный дуэт ошеломил поклонников в Париже. 19 июня во время выступления на стадионе "Стад де Франс" Бейонсе пригласила на сцену Майли Сайрус. Вместе они впервые вживую исполнили хит "II Most Wanted", которая получила "Грэмми" в номинации "Лучшее кантри-выступление дуэтом/группой". Об этом пишет УНН со ссылкой на TMZ.

Детали

В четверг вечером Бей шокировала тысячи поклонников на парижском стадионе "Стад де Франс", когда неожиданно выпустила Сайрус для выступления с их совместной песней "II Most Wanted"

- говорится в публикации.

Отмечается, что слухи об участии Сайрус начали распространяться ранее в тот же день после того, как фанаты заметили, как певица прибыла на стадион.

Дополнение

Это стало первым случаем, когда "II Most Wanted" была исполнена вживую.

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией25.05.25, 13:11 • 194487 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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