Бейонсе и Майли Сайрус устроили сюрприз на концерте в Париже, спев дуэтом

Неожиданный звездный дуэт ошеломил поклонников в Париже. 19 июня во время выступления на стадионе "Стад де Франс" Бейонсе пригласила на сцену Майли Сайрус. Вместе они впервые вживую исполнили хит "II Most Wanted", которая получила "Грэмми" в номинации "Лучшее кантри-выступление дуэтом/группой". Об этом пишет УНН со ссылкой на TMZ.

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В четверг вечером Бей шокировала тысячи поклонников на парижском стадионе "Стад де Франс", когда неожиданно выпустила Сайрус для выступления с их совместной песней "II Most Wanted" - говорится в публикации.

Отмечается, что слухи об участии Сайрус начали распространяться ранее в тот же день после того, как фанаты заметили, как певица прибыла на стадион.

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Это стало первым случаем, когда "II Most Wanted" была исполнена вживую.

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