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Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

Киев • УНН

 • 4252 просмотра

Майли Сайрус попала в реанимацию после съемок клипа на Аллее славы из-за инфекции. Звезда рассказала, что ее нога начала распадаться, поразив даже хирургов.

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

Американская певица и актриса Майли Сайрус рассказала шокирующие подробности со съемок своего музыкального клипа, которое закончилось для нее отделением интенсивной терапии в больнице из-за подхваченной инфекции.

Об этом пишет УНН со ссылкой на FoxNews.

Детали

Во время выступления в четверг на шоу Jimmy Kimmel Live 32-летняя Майли Сайрус поделилась малоизвестным фактом из своей жизни: съемки гламурного клипа Something Beautiful на Голливудской аллее славы завершились для нее больничной койкой.

Я сняла это видео в октябре (2024 года), а в ноябре на День благодарения меня на мгновение — только на мгновение — положили в отделение интенсивной терапии

- призналась певица. 

Звезда хита Wrecking Ball вспомнила, как каталась на Аллее славы, а впоследствии почувствовала, что с ее ногой происходит что-то ужасное.

Я что-то подхватила. Моя нога начала распадаться… в области коленной чашечки. А потом врач говорит: "Имеете ли вы представление, почему у вас такая жестокая инфекция на коленной чашечке?"

- пояснила Сайрус.

Она подчеркнула, что даже опытного хирурга ошеломил вид инфекции:

Чтобы хирург посмотрел на тебя и сказал: "Фу…" Они вскрывают трупы. Они делают операции на мозге! И тут я — и они говорят, что я отвратительна

Сайрус рассказала, что снимала свой клип на Аллее славы посреди ночи, чтобы избежать высоких затрат.

У меня была большая мечта и небольшой бюджет. Ну, у меня был неплохой бюджет, но я потратила его на свою одежду

– засмеялась она.

Это не единственное ее приключение со здоровьем за последний год.

Справочно

Ранее Сайрус поделилась историей о разрыве кисты яичника во время записи новогодней вечеринки, которую она вела вместе с Долли Партон.

У меня была неотложная медицинская помощь, разрыв кисты яичника, и мы точно не знали, что происходит… но это было довольно травматично… чрезвычайно болезненно, и я все равно сыграла в шоу… мне было очень трудно

- призналась Сайрус в интервью Зейну Лоу.

«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов22.11.24, 12:23 • 102393 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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