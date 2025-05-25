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Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

Київ • УНН

 • 9454 перегляди

Майлі Сайрус потрапила до реанімації після зйомок кліпу на Алеї слави через інфекцію. Зірка розповіла, що її нога почала розпадатися, вразивши навіть хірургів.

Майлі Сайрус зізналася, як зйомки кліпу на Алеї слави закінчилися для неї реанімацією

Американська співачка та акторка Майлі Сайрус розповіла шокуючі подробиці зі зйомок свого музичного кліпу, яке закінчилося для неї відділенням інтенсивної терапії у лікарні через підхоплену інфекцію.

Про це пише УНН із посиланням на FoxNews.

Деталі

Під час виступу у четвер на шоу Jimmy Kimmel Live 32-річна Майлі Сайрус поділилася маловідомим фактом зі свого життя: зйомки гламурного кліпу Something Beautiful на Голлівудській алеї слави завершилися для неї лікарняним ліжком.

Я зняла це відео в жовтні (2024 року), а в листопаді на День подяки мене на мить — лише на мить — поклали до відділення інтенсивної терапії

- зізналася співачка. 

Зірка хіта Wrecking Ball згадала, як каталася на Алеї слави, а згодом відчула, що з її ногою відбувається щось жахливе.

Я щось підхопила. Моя нога почала розпадатися… в області колінної чашечки. А потім лікар каже: "Чи маєте ви уявлення, чому у вас така жорстока інфекція на колінній чашечці?"

- пояснила Сайрус.

Вона підкреслила, що навіть досвідченого хірурга приголомшив вигляд інфекції:

Щоб хірург подивився на тебе і сказав: "Фу…" Вони розкривають трупи. Вони роблять операції на мозку! І тут я — і вони кажуть, що я огидна

Сайрус розповіла, що знімала свій кліп на Алеї слави посеред ночі, щоб уникнути високих витрат.

У мене була велика мрія та невеликий бюджет. Ну, у мене був непоганий бюджет, але я витратила його на свій одяг

– засміялася вона.

Це не єдина її пригода зі здоров’ям за останній рік.

Довідково

Раніше Сайрус поділилася історією про розрив кісти яєчника під час запису новорічної вечірки, яку вона вела разом із Доллі Партон.

У мене була невідкладна медична допомога, розрив кісти яєчника, і ми точно не знали, що відбувається… але це було досить травматично… надзвичайно болісно, ​​і я все одно зіграла в шоу… мені було дуже важко

- зізналася Сайрус в інтерв’ю Зейну Лоу.

"Я дала їм свободу бути собою": Майлі Сайрус розповіла про свій вплив на молодих артистів22.11.24, 12:23 • 102396 переглядiв

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