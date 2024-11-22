«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

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Майли Сайрус поделилась мыслями о своем влиянии на карьеру Сабрины Карпентер, Чаппеллы Роаны и Оливии Родриго. Певица отметила, что дала молодым артистам свободу быть собой.

Известная американская певица Майли Сайрус поделилась, что ее карьера имеет значительное влияние на молодых артистов, пишет УНН со ссылкой на NME.

В новом видео для Spotify's Billions Club, опубликованном на Billboard Майли Сайрус пообщалась со своей сестрой Брэнди Сайрус и призналась, что впечатлена влиянием своей карьеры на творчество молодых исполнителей.

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На вопрос Бренди о том, какие это ощущения, когда Сабрина Карпентер, Чаппелла Роана и Оливия Родриго смотрели на певицу, а также росли с ней, когда та снималась в «Ханне Монтане» Диснея, Майли Сайрус рассказала, что чувствует значительное влияние на культуру.

В какой-то момент ты не думаешь о том, что в будущем кто-то повторит то, что ты делаешь. Ты просто делаешь это из-за искренности, и теперь я вижу, что влияю на культуру - и я не знала, хочу ли этого, но, видимо, хочу

- поделилась певица.

Также певица добавила, что в свое время имела определенных кумиров, которые повлияли на ее творчество.

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Среди них, например, Стиви Никс, Долли Партон, Тина Тернер. И несмотря на то, что Майли Сайрус поражена, что кто-то берет ее в пример, она заметила, что стоит не забывать строить свою карьеру по-своему.

Я считаю, что дала другим артистам свободу быть собой, делать это гордо и громко, и просто удивительно наблюдать за тем, как они удивительны и влиятельны

- сказала Майли Сайрус в завершение разговора.

Интересно, что в прошлом Сабрина Карпентер и Оливия Родриго, как и Майли Сайрус - начинали как молодые актеры на Disney Channel, прежде чем стать поп-звездами. 

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Напомним,

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Алина Волянская

Алина Волянская

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