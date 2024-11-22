«Я дала им свободу быть собой": Майли Сайрус рассказала о своем влиянии на молодых артистов

Известная американская певица Майли Сайрус поделилась, что ее карьера имеет значительное влияние на молодых артистов, пишет УНН со ссылкой на NME.

В новом видео для Spotify's Billions Club, опубликованном на Billboard Майли Сайрус пообщалась со своей сестрой Брэнди Сайрус и призналась, что впечатлена влиянием своей карьеры на творчество молодых исполнителей.

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На вопрос Бренди о том, какие это ощущения, когда Сабрина Карпентер, Чаппелла Роана и Оливия Родриго смотрели на певицу, а также росли с ней, когда та снималась в «Ханне Монтане» Диснея, Майли Сайрус рассказала, что чувствует значительное влияние на культуру.

В какой-то момент ты не думаешь о том, что в будущем кто-то повторит то, что ты делаешь. Ты просто делаешь это из-за искренности, и теперь я вижу, что влияю на культуру - и я не знала, хочу ли этого, но, видимо, хочу - поделилась певица.

Также певица добавила, что в свое время имела определенных кумиров, которые повлияли на ее творчество.

Среди них, например, Стиви Никс, Долли Партон, Тина Тернер. И несмотря на то, что Майли Сайрус поражена, что кто-то берет ее в пример, она заметила, что стоит не забывать строить свою карьеру по-своему.

Я считаю, что дала другим артистам свободу быть собой, делать это гордо и громко, и просто удивительно наблюдать за тем, как они удивительны и влиятельны - сказала Майли Сайрус в завершение разговора.

Интересно, что в прошлом Сабрина Карпентер и Оливия Родриго, как и Майли Сайрус - начинали как молодые актеры на Disney Channel, прежде чем стать поп-звездами.

Напомним,

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