Шер выпускает первую часть мемуаров в книге, где более 400 страниц
Киев • УНН
Легендарная певица Шер издает первую часть своих мемуаров «Cher: The Memoir - Part One». Книга охватывает период от детства до разрыва с Сонни Боно, вторая часть ожидается в следующем году.
Американская певица Шерилин Саркисян, более известная как Шер, рассказывает о своей насыщенной жизни на 432 страницах. Это пока что первая часть.
Пишет УНН со ссылкой на New York Times.
Детали
О том, как Шерилин Саркисян стала «Богиней поп-музыки», каждый желающий сможет прочитать в книге, которую издает певица. Первая часть ее мемуаров «Cher: The Memoir - Part One», в которой Шер рассказывает свою насыщенную событиями жизнь от бурного детства до разрыва отношений с мужем и партнером по дуэту Сонни Боно. Вторая часть должна выйти в следующем году.
Справочно
Шер была в центре внимания на протяжении десятилетий: была девушкой-хиппи, рокершей, а также королевой диско, с гламуром и выступлениями в Лас-Вегасе. Кроме того она получила «Оскар», «Грэмми» и «Эмми» и была включена в Зал славы рок-н-ролла.
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Шер до сих пор продолжает создавать музыку и попадать в заголовки газет.
Сейчас 78-летняя автор рассказывает в интервью New York Times, что полностью истощена книгой, ведь объем материала огромный. Но есть еще много материала для второй части ее мемуаров, после расставания с Сонни Боно.
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