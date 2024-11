Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году

После нескольких лет отсутствия Jamiroquai объявил о своем возвращении на сцену. Уже доступна информация о датах, местах проведения концертов, стоимости билетов.

Пишет УНН со ссылкой на NME.

Группа Jamiroquai объявила о своем возвращении с новым туром под названием "The Heels of Steel Tour".

Начиная с ноября 2025 года, обладатели Грэмми с карьерой, охватывающей более 30 лет, отправятся в турне, включающее 14 дат выступлений в Великобритании и Европе.

Анонсированные 18 ноября новые концерты станут первыми выступлениями группы за последние шесть лет.

Тур начнётся 6 ноября 2025 года с концерта в Палау-Сант-Жорде в Барселоне. Затем продолжится концертами во Франции и Швецарии - Лион (ADLC Арена) и Цюрих (Hallenstadion) - 8 и 11 ноября соответственно.

В течение оставшейся части месяца-концерты в Милане, Вене, Берлине, Амстердаме и других городах. В начале декабря 2025 года начнутся концерты в Великобритании. Сейчас известно, что the Heels of Steel Tour завершится концертом в Лондоне (The O2) и Бирмингеме (Utilita Arena).

Билеты на все новые шоу поступят в продажу в эту пятницу, 22 ноября, в 9 утра по местному времени.

Справочно

Группа Jamiroquai образовалась в начале 1990-х годов в Великобритании. Возглавляемая вокалистом Джеем Кеем, группа быстро сделала себе имя в музыкальной индустрии благодаря альбомам в стилях Acid Jazz, Jazz-Funk, Funk, Disco и Contemporary R&B: "Emergency On Planet Earth", „The Return Of The Space Cowboy", „Travelling Without Moving", „Synkronized" и др.

Jamiroquai был главным героем мировой музыкальной сцены с 15 номинациями на премию "Brit Award", премией "Грэмми" и более 1,7 миллиарда трансляций на Spotify.

Известный своей неизменно твердой позицией по вопросам окружающей среды, лидер группы Джей Кей на платформе Jamiroquai освещает ситуацию связанную с климатическим кризисом, призывая фанатов сохранять вовлеченность и вдохновение. Его тексты, полные призывов к изменениям и устойчивости.

Jamiroquai 2025 Великобритания & Европейский тур:

Ноябрь:

6 - Барселона Палау Сант Жорди

8 - Лион ЛДЛК Арена

11 - Цюрихский крытый стадион

13 – Milan Unipol Forum

15 - Вена Городской зал Вены

19 - Берлинская Убер Арена

22 - Кельн Ланксесс Арена

25 - Амстердамский купол Зигго

27 - Париж Аккор Арена

29 – Brussels ING Arena

Декабрь

3 – Глазго ОВО Гидро

6 - Manchester Co-op Live

9 - Лондон The O2

12 – Бирмингем Утилита Арена

