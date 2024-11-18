Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году
Киев • УНН
Британская группа Jamiroquai объявила о The Heels of Steel Tour с 14 концертами в Европе. Тур начнется 6 ноября 2025 года в Барселоне и завершится 12 декабря в Бирмингеме.
После нескольких лет отсутствия Jamiroquai объявил о своем возвращении на сцену. Уже доступна информация о датах, местах проведения концертов, стоимости билетов.
Пишет УНН со ссылкой на NME.
Группа Jamiroquai объявила о своем возвращении с новым туром под названием "The Heels of Steel Tour".
Начиная с ноября 2025 года, обладатели Грэмми с карьерой, охватывающей более 30 лет, отправятся в турне, включающее 14 дат выступлений в Великобритании и Европе.
Анонсированные 18 ноября новые концерты станут первыми выступлениями группы за последние шесть лет.
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Тур начнётся 6 ноября 2025 года с концерта в Палау-Сант-Жорде в Барселоне. Затем продолжится концертами во Франции и Швецарии - Лион (ADLC Арена) и Цюрих (Hallenstadion) - 8 и 11 ноября соответственно.
В течение оставшейся части месяца-концерты в Милане, Вене, Берлине, Амстердаме и других городах. В начале декабря 2025 года начнутся концерты в Великобритании. Сейчас известно, что the Heels of Steel Tour завершится концертом в Лондоне (The O2) и Бирмингеме (Utilita Arena).
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Билеты на все новые шоу поступят в продажу в эту пятницу, 22 ноября, в 9 утра по местному времени.
Справочно
Группа Jamiroquai образовалась в начале 1990-х годов в Великобритании. Возглавляемая вокалистом Джеем Кеем, группа быстро сделала себе имя в музыкальной индустрии благодаря альбомам в стилях Acid Jazz, Jazz-Funk, Funk, Disco и Contemporary R&B: "Emergency On Planet Earth", „The Return Of The Space Cowboy", „Travelling Without Moving", „Synkronized" и др.
Jamiroquai был главным героем мировой музыкальной сцены с 15 номинациями на премию "Brit Award", премией "Грэмми" и более 1,7 миллиарда трансляций на Spotify.
Известный своей неизменно твердой позицией по вопросам окружающей среды, лидер группы Джей Кей на платформе Jamiroquai освещает ситуацию связанную с климатическим кризисом, призывая фанатов сохранять вовлеченность и вдохновение. Его тексты, полные призывов к изменениям и устойчивости.
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Jamiroquai 2025 Великобритания & Европейский тур:
Ноябрь:
6 - Барселона Палау Сант Жорди
8 - Лион ЛДЛК Арена
11 - Цюрихский крытый стадион
13 – Milan Unipol Forum
15 - Вена Городской зал Вены
19 - Берлинская Убер Арена
22 - Кельн Ланксесс Арена
25 - Амстердамский купол Зигго
27 - Париж Аккор Арена
29 – Brussels ING Arena
Декабрь
3 – Глазго ОВО Гидро
6 - Manchester Co-op Live
9 - Лондон The O2
12 – Бирмингем Утилита Арена
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