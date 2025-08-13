$41.430.02
Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа
16:57 • 11803 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
15:45 • 20885 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
14:07 • 24635 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 30137 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 66623 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 70134 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 132244 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 61410 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 110826 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Главная
политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Наши за границей
Новости Мира
Киев
Киевская область
Здоровье
Технологии
спорт
Культура
Лайфхак
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Кабинет министров одобрил законопроект об усилении ответственности за нарушение комендантского часа и пребывание в эвакуированных населенных пунктах без пропусков. Документ предусматривает штрафы от 510 до 3400 гривен и административное задержание нарушителей.

Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за нарушение комендантского часа. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Одобрен проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение требований особого правового режима - военного положения, вводимого в Украине или в отдельных ее местностях 

- сообщил Мельничук.

В соответствии с законопроектом, предлагается установить ответственность за нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений).

Правоохранители смогут проводить административное задержание нарушителей.

Дополнение

Аналогичный законопроект был одобрен правительством Дениса Шмыгаля еще в декабре 2024 года. В соответствии с проектом закона, за въезд (вход), пребывание населения в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, предусматривается штраф в размере от 510 гривен до 850 гривен.

За повторное нарушение в течение года - 1700 гривен до 3400 гривен.

За нарушение комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений) предусматривается штраф от 850 гривен до 1700 гривен.

За повторное нарушение комендантского часа в течение года - штраф от 1700 гривен до 3400 гривен.

Как отмечалось, законопроект был зарегистрирован еще в декабре, однако он так и остался без рассмотрения, а после отставки Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра, что повлекло автоматически отставку всего правительства, указанный проект закона был отозван.

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект23.12.24, 20:15 • 118395 просмотров

Павел Башинский

Обществополитика
Верховная Рада
Украина
Денис Шмыгаль