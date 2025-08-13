Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за нарушение комендантского часа. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Одобрен проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за нарушение требований особого правового режима - военного положения, вводимого в Украине или в отдельных ее местностях - сообщил Мельничук.

В соответствии с законопроектом, предлагается установить ответственность за нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений).

Правоохранители смогут проводить административное задержание нарушителей.

Дополнение

Аналогичный законопроект был одобрен правительством Дениса Шмыгаля еще в декабре 2024 года. В соответствии с проектом закона, за въезд (вход), пребывание населения в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, предусматривается штраф в размере от 510 гривен до 850 гривен.

За повторное нарушение в течение года - 1700 гривен до 3400 гривен.

За нарушение комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений) предусматривается штраф от 850 гривен до 1700 гривен.

За повторное нарушение комендантского часа в течение года - штраф от 1700 гривен до 3400 гривен.

Как отмечалось, законопроект был зарегистрирован еще в декабре, однако он так и остался без рассмотрения, а после отставки Дениса Шмыгаля с должности премьер-министра, что повлекло автоматически отставку всего правительства, указанный проект закона был отозван.

