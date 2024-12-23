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До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект
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До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

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До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

До 3400 гривен за нарушение комендантского часа: Кабмин внес в Раду законопроект

Киев  •  УНН

 • 18783 просмотра

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Кабмин подал в ВР законопроект об усилении ответственности за нарушение комендантского часа. Предлагается установить штрафы от 850 до 3400 гривен с исключениями для экстренных случаев.

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, который предусматривает усилить ответственность за нарушение комендантского часа. В частности, предполагается установить штрафы в размере от 850 гривен до 3400 гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №12354.

Детали

Согласно законопроекту, Кабмин предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях статьей №2102 «Нарушение требований особого правового режима - военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях».

В частности, за въезд (вход), пребывание населения в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, предусматривается штраф в размере от 510 гривен до 850 гривен.

За повторное нарушение в течение года - 1700 гривен до 3400 гривен.

За нарушение комендантского часа (запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений) предусматривается штраф от 850 гривен до 1700 гривен.

За повторное нарушение комендантского часа в течение года - штраф от 1700 гривен до 3400 гривен.

Однако штрафы за нарушение комендантского часа не будут применяться в случаях следования лиц к, или из укрытия в случае объявления воздушной тревоги, оказания медицинской (домедицинской) помощи или сопровождения раненых или тяжелобольных людей, осуществления мероприятий по эвакуации населения или спасения имущества и в других случаях, связанных с угрозой жизни или здоровью граждан.

Кроме того, законопроект позволит предоставить право органам полиции проводить административное задержание нарушителей.

Дополнение

Указанный законопроект правительство приняло на заседании 21 декабря.

Это уже не первый раз, когда в Украине планируют усилить ответственность за нарушение комендантского часа. Так, в январе 2024 года Верховная Рада не смогла принять законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа, которые составляли бы от от 8 500 до 340 000 гривен, и отправила его на повторное второе чтение.

Уже в мае Рада снова провалила голосование за законопроект.

Павел Башинский

Павел Башинский

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