Рада не змогла ухвалити законопроект про штрафи за порушення комендантської години
Київ • УНН
Верховна Рада України не змогла ухвалити закон, який мав на меті запровадити штрафи за порушення комендантської години. Законопроект, який пропонує штрафи у розмірі від 8 500 до 340 000 гривень, буде розглянутий пізніше.
Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години №10195. Про це повідомив нардеп Олександр Гончаренко, передає УНН.
Рада не змогла ухвалити законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години №10195. За – 214! Законопроєкт не пройшов... Його відправили на повторне друге читання. Будемо розглядати пізніше, не сьогодні
Нагадаємо
9 грудня Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт №10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.
Згідно з проєктом закону, порушення комендантської години - а саме перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень - тягне за собою штраф для громадян від 8 500 до 17 000 грн. За повторне порушення штраф збільшується вдвічі.
Для бізнесу законопроєкт передбачає штрафи від 51 000 до 102 000 грн. А за повторне порушення протягом року доведеться заплати до 170 000 або 340 000 грн.