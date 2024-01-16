Рада не змогла ухвалити законопроект про штрафи за порушення комендантської години

Верховна Рада не змогла ухвалити законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години №10195. Про це повідомив нардеп Олександр Гончаренко, передає УНН.

Рада не змогла ухвалити законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години №10195. За – 214! Законопроєкт не пройшов... Його відправили на повторне друге читання. Будемо розглядати пізніше, не сьогодні - повідомив нардеп.

Нагадаємо

9 грудня Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт №10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

Згідно з проєктом закону, порушення комендантської години - а саме перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень - тягне за собою штраф для громадян від 8 500 до 17 000 грн. За повторне порушення штраф збільшується вдвічі.

Для бізнесу законопроєкт передбачає штрафи від 51 000 до 102 000 грн. А за повторне порушення протягом року доведеться заплати до 170 000 або 340 000 грн.