Верховная Рада не смогла принять законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа №10195. Об этом сообщил нардеп Александр Гончаренко, передает УНН.

Рада не смогла принять законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа №10195. За - 214! Законопроект не прошел... Его отправили на повторное второе чтение. Будем рассматривать позже, не сегодня - сообщил нардеп.

Напомним

9 декабря Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа.

Согласно проекту закона, нарушение комендантского часа - а именно пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений - влечет за собой штраф для граждан от 8 500 до 17 000 грн. За повторное нарушение штраф увеличивается вдвое.

Для бизнеса законопроект предусматривает штрафы от 51 000 до 102 000 грн. А за повторное нарушение в течение года придется заплатить до 170 000 или 340 000 грн.