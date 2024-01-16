Рада не смогла принять законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа
Киев • УНН
Верховная Рада Украины не смогла принять закон, который должен был ввести штрафы за нарушение комендантского часа. Законопроект, который предлагает штрафы в размере от 8 500 до 340 000 гривен, будет рассмотрен позже.
Верховная Рада не смогла принять законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа №10195. Об этом сообщил нардеп Александр Гончаренко, передает УНН.
Рада не смогла принять законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа №10195. За - 214! Законопроект не прошел... Его отправили на повторное второе чтение. Будем рассматривать позже, не сегодня
Напомним
9 декабря Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа.
Согласно проекту закона, нарушение комендантского часа - а именно пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений - влечет за собой штраф для граждан от 8 500 до 17 000 грн. За повторное нарушение штраф увеличивается вдвое.
Для бизнеса законопроект предусматривает штрафы от 51 000 до 102 000 грн. А за повторное нарушение в течение года придется заплатить до 170 000 или 340 000 грн.
Рада не смогла принять законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа
Верховная Рада Украины не смогла принять закон, который должен был ввести штрафы за нарушение комендантского часа. Законопроект, который предлагает штрафы в размере от 8 500 до 340 000 гривен, будет рассмотрен позже.
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