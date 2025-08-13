$41.430.02
19:25
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
16:57
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
14:07
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про посилення відповідальності за порушення комендантської години та перебування в евакуйованих населених пунктах без перепусток. Документ передбачає штрафи від 510 до 3400 гривень та адміністративне затримання порушників.

Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає посилити відповідальність за порушення комендантської години. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Схвалено проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог особливого правового режиму - воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях 

- повідомив Мельничук.

Відповідно до законопроєкту, пропонується встановити відповідальність за порушення вʼїзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обовʼязкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, а також за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень).

Правоохоронці зможуть проводити адміністративне затримання порушників.

Доповнення

Аналогічний законопроєкт було схвалено урядом Дениса Шмигаля ще у грудні 2024 року. Відповідно до проєкту закону, за в’їзд (вхід), перебування населення в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, передбачається штраф у розмірі від 510 гривень до 850 гривень.

За повторне порушення протягом року - 1700 гривень до 3400 гривень.

За порушення комендантської години (заборони перебування в певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) передбачається штраф від 850 гривень до 1700 гривень.

За повторне порушення комендантської години протягом року - штраф від 1700 гривень до 3400 гривень.

Як зазначалося, законопроєкт було зареєстровано ще у грудні, однак він так і залишився без розгляду, а після відставки Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра, що потягнуло автоматично відставку всього уряду, вказаний проєкт закону було відкликано.

До 3400 гривень за порушення комендантської години: Кабмін вніс у Раду законопроєкт23.12.24, 20:15 • 118395 переглядiв

Павло Башинський

СуспільствоПолітика
Верховна Рада України
Україна
Денис Шмигаль