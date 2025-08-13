Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає посилити відповідальність за порушення комендантської години. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Схвалено проект закону "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог особливого правового режиму - воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях - повідомив Мельничук.

Відповідно до законопроєкту, пропонується встановити відповідальність за порушення вʼїзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обовʼязкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, а також за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень).

Правоохоронці зможуть проводити адміністративне затримання порушників.

Доповнення

Аналогічний законопроєкт було схвалено урядом Дениса Шмигаля ще у грудні 2024 року. Відповідно до проєкту закону, за в’їзд (вхід), перебування населення в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, передбачається штраф у розмірі від 510 гривень до 850 гривень.

За повторне порушення протягом року - 1700 гривень до 3400 гривень.

За порушення комендантської години (заборони перебування в певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) передбачається штраф від 850 гривень до 1700 гривень.

За повторне порушення комендантської години протягом року - штраф від 1700 гривень до 3400 гривень.

Як зазначалося, законопроєкт було зареєстровано ще у грудні, однак він так і залишився без розгляду, а після відставки Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра, що потягнуло автоматично відставку всього уряду, вказаний проєкт закону було відкликано.

До 3400 гривень за порушення комендантської години: Кабмін вніс у Раду законопроєкт