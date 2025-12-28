Трамп заявив про "хорошу" розмову із путіним перед зустріччю із Зеленським
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп перед зустріччю із Президентом України Володимиром Зеленським провів "гарну розмову" з російським диктатором володимиром путіним.
Президент США Дональд Трамп заявив, що провів "хорошу та дуже продуктивну телефонну розмову" з російським диктатором володимиром путіним перед зустріччю із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.
Я щойно провів хорошу та дуже продуктивну телефонну розмову з путіним перед моєю сьогоднішньою зустріччю з Зеленським
Зеленський та Трамп зустрінуться сьогодні о 20:00, а потім проведуть розмову з європейськими лідерами28.12.25, 17:02 • 1876 переглядiв
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Маямі, де у нього має відбутися зустріч із президентом США Дональдом Трампом.