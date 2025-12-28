Трамп заявив про "хорошу" розмову із путіним перед зустріччю із Зеленським

$41.930.00
11:58 • 10127 перегляди
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
11:16 • 15299 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00 • 14853 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38 • 22640 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 32391 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 44950 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 43487 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 32259 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 27594 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 22324 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Снігопад і вітер залишили без світла частину жителів у шести областях28 грудня, 07:20
Боїв за добу поменшало на третину: Генштаб назвав найгарячіші напрямки і оновив картиPhoto28 грудня, 07:27
Нові бездротові колонки Samsung матимуть акцент на естетику: які характеристики28 грудня, 07:39
Під Києвом сталося смертельне отруєння чадним газом через генератор у підваліVideo28 грудня, 10:43
У Буковелі відкрили лижний сезон: через наплив туристів утворились черги та затори14:44
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Джорджа Мелоні
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Гуляйполе
Куп'янськ
Івано-Франківська область
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Financial Times
Bild

Трамп заявив про "хорошу" розмову із путіним перед зустріччю із Зеленським

Київ • УНН

 376 перегляди

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю із Президентом України Володимиром Зеленським провів "гарну розмову" з російським диктатором володимиром путіним.

Трамп заявив про "хорошу" розмову із путіним перед зустріччю із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів "хорошу та дуже продуктивну телефонну розмову" з російським диктатором володимиром путіним перед зустріччю із Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН.

Я щойно провів хорошу та дуже продуктивну телефонну розмову з путіним перед моєю сьогоднішньою зустріччю з Зеленським 

- написав Трамп у своїй соцмережі.

Зеленський та Трамп зустрінуться сьогодні о 20:00, а потім проведуть розмову з європейськими лідерами28.12.25, 17:02

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський вже прибув до Маямі, де у нього має відбутися зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Антоніна Туманова

Політика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Володимир Путін
Дональд Трамп
Володимир Зеленський