Зеленський та Трамп зустрінуться сьогодні о 20:00, а потім проведуть розмову з європейськими лідерами
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом сьогодні о 20:00. Орієнтовно о 21:00 відбудеться телефонна розмова Зеленського та Трампа з європейськими лідерами.
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом сьогодні о 20:00. Про це УНН повідомили в ОП.
Орієнтовно за годину - о 21:00 має відбутися телефонна розмова Зеленського та Трампа із європейськими лідерами. Проте остаточний список учасників ще не відомий, додали в ОП.
Додамо
По дорозі до Флориди Зеленський приземлився в Новій Шотландії в суботу ввечері для зустрічі з Марком Карні, прем'єр-міністром Канади, який підтвердив додатковий пакет допомоги на суму 2,5 мільярда канадських доларів для України.
Після зустрічі вони провели телефонну розмову з європейськими лідерами, під час якої Зеленський наголосив, що "потрібні сильні позиції", щоб змусити главу кремля володимира путіна дотримуватися мирної угоди.
До розмови приєдналися Еммануель Макрон, президент Франції, Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії, Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі та Марк Рютте, Генеральний секретар НАТО.
Після зустрічі Зеленський написав у X: "Під час нашої розмови ми обговорили наш поточний прогрес на дипломатичному напрямку. Ми разом обговорили найважливіші пріоритети. Україна цінує всю підтримку. Завтра, після зустрічі з президентом Трампом, ми продовжимо нашу дискусію. Потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб запобігти маніпуляціям путіна та уникненню реального та справедливого припинення війни. Світ має достатньо сил, щоб гарантувати безпеку та мир".