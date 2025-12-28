$41.930.00
11:58
Санкції, ППО, фіналізація форматів кроків: Зеленський анонсував переговори з партнерами на тлі атак рф 2100 дронами і 94 ракетами
11:16
Генштаб підтвердив ураження Сизранського НПЗ та інших об'єктів окупантів
28 грудня, 09:00
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
28 грудня, 05:38
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
Зеленський та Трамп зустрінуться сьогодні о 20:00, а потім проведуть розмову з європейськими лідерами

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом сьогодні о 20:00. Орієнтовно о 21:00 відбудеться телефонна розмова Зеленського та Трампа з європейськими лідерами.

Зеленський та Трамп зустрінуться сьогодні о 20:00, а потім проведуть розмову з європейськими лідерами

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із президентом США Дональдом Трампом сьогодні о 20:00. Про це УНН повідомили в ОП.

Орієнтовно за годину - о 21:00 має відбутися телефонна розмова Зеленського та Трампа із європейськими лідерами. Проте остаточний список учасників ще не відомий, додали в ОП.

Зеленський, Трамп та європейські лідери у суботу, ймовріно, проведуть телефонну конференцію - ЗМІ26.12.25, 19:45 • 3290 переглядiв

Додамо

По дорозі до Флориди Зеленський приземлився в Новій Шотландії в суботу ввечері для зустрічі з Марком Карні, прем'єр-міністром Канади, який підтвердив додатковий пакет допомоги на суму 2,5 мільярда канадських доларів для України.

Після зустрічі вони провели телефонну розмову з європейськими лідерами, під час якої Зеленський наголосив, що "потрібні сильні позиції", щоб змусити главу кремля володимира путіна дотримуватися мирної угоди.

До розмови приєдналися Еммануель Макрон, президент Франції, Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії, Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі та Марк Рютте, Генеральний секретар НАТО.

Стармера не було під час телефонної розмови європейських лідерів із Зеленським: Telegraph дізналося причину28.12.25, 14:21 • 2688 переглядiв

Після зустрічі Зеленський написав у X: "Під час нашої розмови ми обговорили наш поточний прогрес на дипломатичному напрямку. Ми разом обговорили найважливіші пріоритети. Україна цінує всю підтримку. Завтра, після зустрічі з президентом Трампом, ми продовжимо нашу дискусію. Потрібні сильні позиції як на фронті, так і в дипломатії, щоб запобігти маніпуляціям путіна та уникненню реального та справедливого припинення війни. Світ має достатньо сил, щоб гарантувати безпеку та мир".

Антоніна Туманова

