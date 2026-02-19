Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
13:31 • 6548 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
12:37 • 9750 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
11:28 • 18222 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
09:20 • 21723 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
09:12 • 22707 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 22556 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 17509 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Ексклюзив
18 лютого, 16:17 • 32414 перегляди
Чергові переговори без прориву: москва затягує час, Трамп продовжує жити в ілюзіях, а Україна не дозволяє нав’язати капітуляцію
18 лютого, 15:06 • 72646 перегляди
Винищувачі лінійки “F”: від культового “Топ Ган” до сучасного F-35PhotoVideo
Ексклюзив
18 лютого, 14:25 • 51376 перегляди
Світла менше, а суми у платіжках більші - як це працює
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4м/с
68%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У рф почали ідеологічну обробку "білих комірців" - ЦПД19 лютого, 05:31 • 13639 перегляди
Генштаб: російські війська втратили 830 солдатів та 406 БпЛА за добу 18 лютого19 лютого, 05:44 • 6728 перегляди
Масштабну наркомережу накрили в межах спецоперації "Рубікон", 104 затриманих в Україні та за кордоном - Генпрокурор КравченкоVideo19 лютого, 08:18 • 13337 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 14720 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 10383 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби14:22 • 236 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
13:31 • 6534 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
11:28 • 18213 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли11:15 • 14823 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 36688 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джеффрі Епштайн
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Одеса
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру12:42 • 5664 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto12:06 • 10465 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 21165 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 29303 перегляди
Зірка серіалу "Паперовий будинок" Урсула Корберо вперше стала мамоюPhoto18 лютого, 11:16 • 30465 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Фільм
Шахед-136

Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби

Київ • УНН

 • 242 перегляди

Знак зодіаку Риби (19 лютого – 20 березня) вирізняється мудрістю, вразливістю та чуйністю, а їхній камінь-талісман – аквамарин. Чоловіки-Риби нерішучі, але надійні друзі, тоді як жінки-Риби чарівні, загадкові та уникають конфліктів.

Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби

До знаку зодіаку "Риби" належать люди народжені в період з 19 лютого до 20 березня. Це найчутливіший знак зодіаку. Покровителем вважається планета Нептун. Камінь-талісман: аквамарин. Водяний знак вирізняється своєю мудрістю, вразливістю та чуйністю. 

Риби - дванадцятий знак зодіакального кола, вони вражають своїм спокоєм та розвиненою інтуїцією. Про один із найскладніших та водночас найвразливіших знаків зодіаку - розповість УНН.

Стихія Риб - вода, планета управитель - Нептун, а символ - риби, що пливуть в різних напрямках, але повʼязані стрічкою. 

Загальна характеристика

Народжені під цим знаком славляться своєю спокоєм, розважливістю та мудрістю. Крім цього у Риб чудова інтуїція та вміння адаптуватись навіть у важких ситуаціях. З першого погляду вони здаються не зовсім товариськими. Риби по-справжньому відкриваються тільки близьким людям, тому їхню довіру потрібно заслужити. Лише після цього ви зрозумієте, що Риби надзвичайно товариські. Також Риби відомі тим, що це найвразливіший знак зодіаку, насправді носії цього знаку дуже творчі особистості, їм часто важко зробити вибір та непросто розібратись в собі. Саме нерішучість і страх зупиняє їх, але якщо бути поруч і підтримати Риб, то їх вже не зупинити. 

Чоловіки-Риби

Чоловіки-Риби - дуже складні особистості, вони нерішучі та безініціативні, при цьому надзвичайно чутливі та емоційні. Вони люблять бути на самоті, ніби створюють свій маленький світ у голові, свою ідилію і дуже не люблять коли їх турбують. Через це їм важко переконати себе вийти з зони комфорту і зробити перший крок до мети. 

Проте вони дуже хороші і надійні друзі, їм можна довірити всі секрети, та довіряти їхнім порадам, адже якщо Риби дають поради, то вони 100% з власного досвіду та щирі. 

У стосунках вони надзвичайно чуйні, ніжні і турботливі, але абсолютно безініціативні, тож треба розуміти, що всі важливі рішення та перші кроки будуть залежати від представниць прекрасної статі

Жінки-Риби

Жінки-Риби дарують оточуючим свою чарівну ауру, вони звабливі, романтичні, тактовні, дуже виховані та інтелігентні. Вони надзвичайно чарівні, кожен їхній рух наділений ніжністю і плавністю, вони ніби заворожують. Жінки-Риби особливі тим, що вони володіють надзвичайним розумінням і співчуттям, проте вони надають перевагу мʼяко уникати конфліктів та людей, що їх провокують. 

У стосунках жінки, народжені під цим знаком, чарівливі, загадкові та звабливі. Вони люблять фантазувати і відтворювати фантазії у житті. Тому з цими жінками ніколи не сумно, адже не знаєш чого очікувати.

Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого15.02.26, 13:51 • 50446 переглядiв

Олександра Месенко

ГороскопПублікації
Самотність