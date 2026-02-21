$43.270.00
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 13937 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 15505 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 14846 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 15733 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 23628 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 34106 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
20 лютого, 16:35 • 26905 перегляди
Через відлигу рівень води в річках України зросте: які області може підтопити
20 лютого, 14:46 • 30844 перегляди
Україна розраховує на ще один раунд тристоронніх переговорів у лютому, відповіді готові і пріоритети визначені - Зеленський
20 лютого, 13:29 • 28432 перегляди
НБУ припиняє обіг банкнот 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія

Київ • УНН

 • 66 перегляди

В Угорщині розпочалася парламентська виборча кампанія, де прем'єр-міністр Віктор Орбан та опозиційний політик Петер Мадяр змагаються за посаду голови уряду. Опитування показують близькі результати між правлячою партією "Фідес" та опозиційною "Тиса".

Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія

В Угорщині почалась одна з найнапруженіших виборчих кампаній останніх років. Вона присвячена парламентським виборам 12 квітня: нинішній прем’єр-міністр Віктор Орбан і опозиційний політик Петер Мадяр будуть змагатися за місце голови уряду країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.

Деталі

За даними різних опитувань, перемогу на парламентських виборах 12 квітня може здобути як правляча партія "Фідес", так і опозиційна "Тиса".

Кожен кандидат повинен зібрати щонайменше 500 підписів, які потрібно подати до виборчкому Угорщини до 6 березня. Будь-яка активність, здатна вплинути на волю виборців - від плакатів і політичної реклами до прямого спілкування та мітингів - вважається частиною передвиборчої кампанії, йдеться в публікації.

Наближені до Орбана соціологічні організації, такі, як Nézőpont повідомляють, що "Фідес" отримав би 46 %, а опозиційна партія "Тиса" - 40 %. Водночас незалежні соціологічні служби "Тиса" випереджає "Фідес" на 7 процентних пунктів серед усього населення, що має право голосу.

Додатково

На початку лютого 2026 року лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Віктор Орбан планує злити його інтимні відео, назвавши це "шантажем у стилі рф".

Згодом Єврокомісія зменшила публічну критику уряду Орбана, щоб уникнути звинувачень у втручанні та не підживлювати його антибрюссельську кампанію.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну ворогом своєї держави, аргументуючи це загрозою зростання вартості життя для угорців у разі припинення постачання дешевих ресурсів з росії.

20 лютого Угорщина заблокувала узгоджений кредит ЄС для України на 90 млрд євро.

Євген Устименко

Політика Світ
російська пропаганда
Війна в Україні
Європейська комісія
Угорщина
Україна