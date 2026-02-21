Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
Київ • УНН
В Угорщині розпочалася парламентська виборча кампанія, де прем'єр-міністр Віктор Орбан та опозиційний політик Петер Мадяр змагаються за посаду голови уряду. Опитування показують близькі результати між правлячою партією "Фідес" та опозиційною "Тиса".
В Угорщині почалась одна з найнапруженіших виборчих кампаній останніх років. Вона присвячена парламентським виборам 12 квітня: нинішній прем’єр-міністр Віктор Орбан і опозиційний політик Петер Мадяр будуть змагатися за місце голови уряду країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euronews.
Деталі
За даними різних опитувань, перемогу на парламентських виборах 12 квітня може здобути як правляча партія "Фідес", так і опозиційна "Тиса".
Кожен кандидат повинен зібрати щонайменше 500 підписів, які потрібно подати до виборчкому Угорщини до 6 березня. Будь-яка активність, здатна вплинути на волю виборців - від плакатів і політичної реклами до прямого спілкування та мітингів - вважається частиною передвиборчої кампанії, йдеться в публікації.
Наближені до Орбана соціологічні організації, такі, як Nézőpont повідомляють, що "Фідес" отримав би 46 %, а опозиційна партія "Тиса" - 40 %. Водночас незалежні соціологічні служби "Тиса" випереджає "Фідес" на 7 процентних пунктів серед усього населення, що має право голосу.
Додатково
На початку лютого 2026 року лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що Віктор Орбан планує злити його інтимні відео, назвавши це "шантажем у стилі рф".
Згодом Єврокомісія зменшила публічну критику уряду Орбана, щоб уникнути звинувачень у втручанні та не підживлювати його антибрюссельську кампанію.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну ворогом своєї держави, аргументуючи це загрозою зростання вартості життя для угорців у разі припинення постачання дешевих ресурсів з росії.
20 лютого Угорщина заблокувала узгоджений кредит ЄС для України на 90 млрд євро.