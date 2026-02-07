Віктор Орбан назвав Україну ворогом
Прем'єр Угорщини Орбан назвав Україну ворогом своєї держави, аргументуючи це загрозою зростання вартості життя для угорців у разі припинення постачання дешевих ресурсів з росії.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час публічного виступу відніс Україну до категорії ворогів своєї держави. Глава угорського уряду аргументував таку різку заяву економічними інтересами та загрозою зростання вартості життя для угорських сімей у разі припинення постачання дешевих ресурсів із росії. Про це повідомляють угорські ЗМІ, пише УНН.
Деталі
Виступаючи на "антивоєнному мітингу" в місті Сомбатхей, Орбан звинуватив Україну в тиску на офіційний Брюссель з метою позбавити Будапешт доступу до дешевої російської енергії. За словами угорського прем’єра, це безпосередньо загрожує системі субсидованих комунальних платежів у країні.
Будь-хто, хто це каже (позбавити Угорщину енергоносіїв рф - ред.), є ворогом Угорщини, тому Україна – наш ворог
Орбан підрахував, що у разі скасування чинних енергетичних угод витрати пересічної угорської родини на комунальні послуги можуть зрости на 1 мільйон форинтів на рік (приблизно 2600 євро).
Співпраця без членства в ЄС
Попри ворожу риторику, Орбан визнав необхідність певного рівня контактів із Києвом через географічне сусідство країн. Проте він вкотре підкреслив свою категоричну позицію щодо євроінтеграційних прагнень України, заявивши, що допускати її до членства у Європейському Союзі не можна.
Ця заява стала черговим етапом загострення відносин між державами, оскільки Будапешт продовжує використовувати право вето на важливі рішення ЄС щодо підтримки України. Експерти зазначають, що подібна риторика Орбана спрямована передусім на внутрішню аудиторію для виправдання поглиблення економічної залежності від москви.
