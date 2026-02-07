Віктор Орбан назвав Україну ворогом

$43.140.00
13:35 • 3756 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
10:29 • 8692 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
10:00 • 10640 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 15748 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 29418 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 43295 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 37835 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 30523 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 41185 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 15919 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Теги
Автори
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 18498 перегляди
Рух поїздів на Івано-Франківщині затримується через російські атаки7 лютого, 07:07 • 9048 перегляди
Атака рф на Рівненщину: пошкоджені будинки і інфраструктура, двоє людей поранені7 лютого, 07:23 • 5874 перегляди
Армія рф вночі здійснила масову атаку на енергетику України: атаковані ТЕС7 лютого, 07:29 • 6126 перегляди
Через нічну атаку рф атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації - Укренерго 7 лютого, 08:31 • 11768 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 18546 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 41188 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 37572 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 39725 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 51124 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Музикант
Прокудін Олександр Сергійович
Ігор Гарбарук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Вінниця
Вінницька область
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 12530 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 26713 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 29153 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 38132 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 41233 перегляди
Віктор Орбан назвав Україну ворогом

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Прем'єр Угорщини Орбан назвав Україну ворогом своєї держави, аргументуючи це загрозою зростання вартості життя для угорців у разі припинення постачання дешевих ресурсів з росії.

Віктор Орбан назвав Україну ворогом

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час публічного виступу відніс Україну до категорії ворогів своєї держави. Глава угорського уряду аргументував таку різку заяву економічними інтересами та загрозою зростання вартості життя для угорських сімей у разі припинення постачання дешевих ресурсів із росії. Про це повідомляють угорські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Виступаючи на "антивоєнному мітингу" в місті Сомбатхей, Орбан звинуватив Україну в тиску на офіційний Брюссель з метою позбавити Будапешт доступу до дешевої російської енергії. За словами угорського прем’єра, це безпосередньо загрожує системі субсидованих комунальних платежів у країні.

Опозиційна "Тиса" зберігає перевагу над правлячою партією Орбана "Фідес" перед виборами в Угорщині02.02.26, 19:29 • 4240 переглядiв

Будь-хто, хто це каже (позбавити Угорщину енергоносіїв рф - ред.), є ворогом Угорщини, тому Україна – наш ворог

– наголосило видання Index, цитуючи слова глави уряду.

Орбан підрахував, що у разі скасування чинних енергетичних угод витрати пересічної угорської родини на комунальні послуги можуть зрости на 1 мільйон форинтів на рік (приблизно 2600 євро).

Співпраця без членства в ЄС

Попри ворожу риторику, Орбан визнав необхідність певного рівня контактів із Києвом через географічне сусідство країн. Проте він вкотре підкреслив свою категоричну позицію щодо євроінтеграційних прагнень України, заявивши, що допускати її до членства у Європейському Союзі не можна.

Ця заява стала черговим етапом загострення відносин між державами, оскільки Будапешт продовжує використовувати право вето на важливі рішення ЄС щодо підтримки України. Експерти зазначають, що подібна риторика Орбана спрямована передусім на внутрішню аудиторію для виправдання поглиблення економічної залежності від москви.

Повністю та беззастережно: Трамп відкрито підтримав Орбана на майбутніх виборах в Угорщині05.02.26, 20:47 • 5390 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
російська пропаганда
Санкції
Енергетика
Опалення
Війна в Україні
Електроенергія
Європейський Союз
Брюссель
Угорщина
Будапешт
Україна