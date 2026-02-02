Опозиційна "Тиса" зберігає перевагу над правлячою партією Орбана "Фідес" перед виборами в Угорщині
Київ • УНН
Центристсько-права опозиційна партія "Тиса" продовжує випереджати правлячу націоналістичну партію "Фідес" прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана напередодні парламентських виборів, запланованих на 12 квітня. Про це пише Reuters, передає УНН.
Згідно з опитуванням Інституту Publicus, 48% виборців, які вже визначилися з вибором, підтримують партію "Тиса", тоді як за "Фідес" готові проголосувати 40%. Таким чином, опозиція зберігає перевагу у вісім відсоткових пунктів.
Очільник уряду Віктор Орбан стикається з найсерйознішим політичним викликом з 2010 року, коли його партія вперше прийшла до влади.
Опозиційну "Тису" очолює Петер Мадяр. Він заявляє про наміри боротися з корупцією, домогтися розблокування заморожених коштів Європейського Союзу та посилити європейський курс Угорщини.
Крім двох основних політичних сил, до парламенту, за результатами опитування, може пройти лише ультраправа партія "Наша Батьківщина".
Дослідження також засвідчило, що 63% угорців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку. Серед пенсіонерів цей показник сягає 71%.
Водночас провладний інститут Nezopont у своєму опитуванні зафіксував рівень підтримки Орбана на рівні 46%, тоді як Мадяра — 35%, зазначивши, що чинний прем’єр має найбільшу підтримку серед літніх людей та мешканців сільської місцевості.
Нагадаємо, що у Будапешті відбулася масштабна демонстрація представників ромської громади, спровокована суперечливими висловлюваннями міністра будівництва та транспорту Яноша Лазара. Протестувальники звинуватили урядовця в розпалюванні ненависті та закликали прем'єр-міністра Віктора Орбана відреагувати на дії свого підлеглого.