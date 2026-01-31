Ромська громада Угорщини вийшла на протест проти заяв соратника Орбана
Київ • УНН
У Будапешті ромська громада протестувала проти висловлювань міністра Яноша Лазара щодо роздільного навчання ромських дітей. Активісти вимагають вибачень та засудження сегрегації від уряду.
У Будапешті відбулася масштабна демонстрація представників ромської громади, спровокована суперечливими висловлюваннями міністра будівництва та транспорту Яноша Лазара. Протестувальники звинуватили урядовця в розпалюванні ненависті та закликали прем'єр-міністра Віктора Орбана відреагувати на дії свого підлеглого. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Приводом для протесту стали коментарі Лазара щодо ситуації в місті Годмезевашаргей, де він раніше був мером. Міністр висловився на підтримку ідеї відокремленого навчання для дітей ромського походження, заявивши, що інтеграція "не завжди є ефективною".
Такі заяви викликали миттєву реакцію правозахисників та лідерів ромських організацій, які розцінили ці слова як легітимізацію сегрегації та дискримінації на державному рівні.
Вимоги демонстрантів до уряду
Учасники акції, що зібралися біля будівлі парламенту, тримали плакати з гаслами проти расизму та за рівні права в освіті. Лідери громади наголосили, що подібна риторика з боку високопосадовця лише поглиблює розкол у суспільстві та підриває зусилля з соціальної адаптації ромів.
Демонстранти вимагають публічного вибачення від Лазара та чіткої позиції уряду щодо неприпустимості розділення дітей у школах за етнічною ознакою.
