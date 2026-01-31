$42.850.00
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
17:28 • 6874 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
16:54 • 7482 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
15:43 • 9558 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 10479 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 9656 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
31 січня, 13:12 • 8952 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
31 січня, 12:33 • 5244 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
31 січня, 11:48 • 10772 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 17936 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
Ромська громада Угорщини вийшла на протест проти заяв соратника Орбана

Київ • УНН

 • 84 перегляди

У Будапешті ромська громада протестувала проти висловлювань міністра Яноша Лазара щодо роздільного навчання ромських дітей. Активісти вимагають вибачень та засудження сегрегації від уряду.

Ромська громада Угорщини вийшла на протест проти заяв соратника Орбана

У Будапешті відбулася масштабна демонстрація представників ромської громади, спровокована суперечливими висловлюваннями міністра будівництва та транспорту Яноша Лазара. Протестувальники звинуватили урядовця в розпалюванні ненависті та закликали прем'єр-міністра Віктора Орбана відреагувати на дії свого підлеглого. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Приводом для протесту стали коментарі Лазара щодо ситуації в місті Годмезевашаргей, де він раніше був мером. Міністр висловився на підтримку ідеї відокремленого навчання для дітей ромського походження, заявивши, що інтеграція "не завжди є ефективною".

Такі заяви викликали миттєву реакцію правозахисників та лідерів ромських організацій, які розцінили ці слова як легітимізацію сегрегації та дискримінації на державному рівні.

Вимоги демонстрантів до уряду

Учасники акції, що зібралися біля будівлі парламенту, тримали плакати з гаслами проти расизму та за рівні права в освіті. Лідери громади наголосили, що подібна риторика з боку високопосадовця лише поглиблює розкол у суспільстві та підриває зусилля з соціальної адаптації ромів.

Демонстранти вимагають публічного вибачення від Лазара та чіткої позиції уряду щодо неприпустимості розділення дітей у школах за етнічною ознакою.

Ветерани Данії вийшли на мовчазний марш протесту проти заяв Дональда Трампа31.01.26, 18:33 • 2496 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоНовини Світу
Ассошіейтед Прес
Угорщина
Будапешт
Віктор Орбан