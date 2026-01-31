Цыганская община Венгрии вышла на протест против заявлений соратника Орбана

$42.850.00
51.240.00
ukenru
17:53 • 3230 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
17:28 • 6664 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
16:54 • 7298 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
15:43 • 9382 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50 • 10385 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25 • 9524 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 8852 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 5198 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 10755 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 17916 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−11°
4м/с
77%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Mercedes представил новый бронированный автомобиль S-класса для мировых лидеров31 января, 09:57 • 4738 просмотра
Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции31 января, 11:24 • 10490 просмотра
Моральное состояние оккупантов держится на опиоидах: ГУР обнародовало новые перехватыVideo31 января, 13:23 • 7216 просмотра
Координационный штаб согласовал обязательную эвакуацию 25 детей с родителями из семи населенных пунктов Харьковской области13:38 • 3332 просмотра
Спецпредставитель путина прибыл в Майами и уже отправился на переговоры с представителями ТрампаVideo13:52 • 10234 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 26771 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 56332 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 37502 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 42428 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 45434 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Стив Уиткофф
Скотт Бессент
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Румыния
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ16:40 • 2996 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 16709 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 21882 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 22669 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 21442 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Сериал
Социальная сеть

Цыганская община Венгрии вышла на протест против заявлений соратника Орбана

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Будапеште цыганская община протестовала против высказываний министра Яноша Лазара относительно раздельного обучения цыганских детей. Активисты требуют извинений и осуждения сегрегации от правительства.

Цыганская община Венгрии вышла на протест против заявлений соратника Орбана

В Будапеште состоялась масштабная демонстрация представителей ромской общины, спровоцированная противоречивыми высказываниями министра строительства и транспорта Яноша Лазара. Протестующие обвинили чиновника в разжигании ненависти и призвали премьер-министра Виктора Орбана отреагировать на действия своего подчиненного. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Поводом для протеста стали комментарии Лазара относительно ситуации в городе Ходмезёвашархей, где он ранее был мэром. Министр высказался в поддержку идеи раздельного обучения для детей ромского происхождения, заявив, что интеграция "не всегда эффективна".

Такие заявления вызвали мгновенную реакцию правозащитников и лидеров ромских организаций, которые расценили эти слова как легитимизацию сегрегации и дискриминации на государственном уровне.

Требования демонстрантов к правительству

Участники акции, собравшиеся у здания парламента, держали плакаты с лозунгами против расизма и за равные права в образовании. Лидеры общины подчеркнули, что подобная риторика со стороны высокопоставленного чиновника лишь углубляет раскол в обществе и подрывает усилия по социальной адаптации ромов.

Демонстранты требуют публичного извинения от Лазара и четкой позиции правительства относительно недопустимости разделения детей в школах по этническому признаку.

Ветераны Дании вышли на молчаливый марш протеста против заявлений Дональда Трампа31.01.26, 18:33 • 2468 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс
Венгрия
Будапешт
Виктор Орбан