Цыганская община Венгрии вышла на протест против заявлений соратника Орбана
Киев • УНН
В Будапеште цыганская община протестовала против высказываний министра Яноша Лазара относительно раздельного обучения цыганских детей. Активисты требуют извинений и осуждения сегрегации от правительства.
В Будапеште состоялась масштабная демонстрация представителей ромской общины, спровоцированная противоречивыми высказываниями министра строительства и транспорта Яноша Лазара. Протестующие обвинили чиновника в разжигании ненависти и призвали премьер-министра Виктора Орбана отреагировать на действия своего подчиненного. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
Детали
Поводом для протеста стали комментарии Лазара относительно ситуации в городе Ходмезёвашархей, где он ранее был мэром. Министр высказался в поддержку идеи раздельного обучения для детей ромского происхождения, заявив, что интеграция "не всегда эффективна".
Такие заявления вызвали мгновенную реакцию правозащитников и лидеров ромских организаций, которые расценили эти слова как легитимизацию сегрегации и дискриминации на государственном уровне.
Требования демонстрантов к правительству
Участники акции, собравшиеся у здания парламента, держали плакаты с лозунгами против расизма и за равные права в образовании. Лидеры общины подчеркнули, что подобная риторика со стороны высокопоставленного чиновника лишь углубляет раскол в обществе и подрывает усилия по социальной адаптации ромов.
Демонстранты требуют публичного извинения от Лазара и четкой позиции правительства относительно недопустимости разделения детей в школах по этническому признаку.
