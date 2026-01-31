Ветераны Дании вышли на молчаливый марш протеста против заявлений Дональда Трампа

$42.850.00
51.240.00
ukenru
15:43 • 2050 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50 • 3818 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25 • 4094 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
13:12 • 4774 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
12:33 • 3188 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
11:48 • 9756 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 16751 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
31 января, 10:19 • 17210 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
31 января, 10:12 • 16575 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 23489 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
3м/с
67%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 18796 просмотра
Непогода оставила без света более 600 городов и сел: ситуация по областямPhotoVideo31 января, 08:22 • 13728 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 12688 просмотра
Иран угрожает ударом по Израилю на фоне подготовки США к военной операции11:24 • 5454 просмотра
Спецпредставитель путина прибыл в Майами и уже отправился на переговоры с представителями ТрампаVideo13:52 • 4804 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 23489 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 53073 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 35053 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 39690 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 42952 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Прокудин Александр Сергеевич
Актуальные места
Украина
Молдова
Румыния
Соединённые Штаты
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Певица-предательница Ёлка отказалась от украинского гражданства и получила паспорт РФ16:40 • 34 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo31 января, 09:00 • 12757 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 18889 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 21050 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 20110 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Сериал

Ветераны Дании вышли на молчаливый марш протеста против заявлений Дональда Трампа

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Около 10 тысяч ветеранов в Копенгагене протестовали против слов Дональда Трампа о роли союзников в войне в Афганистане. Они прошли к посольству США, установив флаги в честь погибших.

Ветераны Дании вышли на молчаливый марш протеста против заявлений Дональда Трампа

В Копенгагене около 10 тысяч человек, среди которых большинство – ветераны боевых действий, провели молчаливую акцию у посольства США. Протестующие выразили возмущение недавними словами президента США Дональда Трампа, который преуменьшил роль союзников по НАТО в войне в Афганистане, заявив, что они "держались в стороне" от линии фронта. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

Акция, организованная Ассоциацией ветеранов Дании под лозунгом #NoWords (#БезСлов), началась с мемориальной церемонии в цитадели Кастеллет. Участники марша подчеркнули, что комментарии Трампа являются личным оскорблением для тысяч датских солдат, которые служили плечом к плечу с американцами. Ветераны напомнили, что Дания потеряла в Афганистане 44 военнослужащих, что является самым высоким показателем смертности на душу населения среди всех стран коалиции.

Трамп должен благодарить Копенгаген за верность: Швеция призывает США прекратить давление на Данию из-за Гренландии12.01.26, 03:46 • 5057 просмотров

То, что сказал Трамп, – чрезвычайно болезненно. Мои друзья были ранены там, они до сих пор несут эту войну в себе. Сказать, что нас там "не было" на передовой – это предательство

– заявил бывший миротворец ООН Хеннинг Андерсен.

Несмотря на морозную погоду, участники марша прошли 1,5 километра до американского посольства, где установили 52 флага с именами погибших в Афганистане и Ираке солдат. Полиция Копенгагена подтвердила, что мероприятие прошло без инцидентов, став самым масштабным проявлением недовольства внешней политикой Вашингтона в стране за долгое время.

Дипломатический скандал: заявления Дональда Трампа о союзниках по НАТО в Афганистане вызвали волну возмущения24.01.26, 03:21 • 7428 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
НАТО
Ирак
Афганистан
Дональд Трамп
Копенгаген
Дания
Соединённые Штаты