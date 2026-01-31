Ветераны Дании вышли на молчаливый марш протеста против заявлений Дональда Трампа
Киев • УНН
Около 10 тысяч ветеранов в Копенгагене протестовали против слов Дональда Трампа о роли союзников в войне в Афганистане. Они прошли к посольству США, установив флаги в честь погибших.
В Копенгагене около 10 тысяч человек, среди которых большинство – ветераны боевых действий, провели молчаливую акцию у посольства США. Протестующие выразили возмущение недавними словами президента США Дональда Трампа, который преуменьшил роль союзников по НАТО в войне в Афганистане, заявив, что они "держались в стороне" от линии фронта. Об этом сообщает DW, пишет УНН.
Детали
Акция, организованная Ассоциацией ветеранов Дании под лозунгом #NoWords (#БезСлов), началась с мемориальной церемонии в цитадели Кастеллет. Участники марша подчеркнули, что комментарии Трампа являются личным оскорблением для тысяч датских солдат, которые служили плечом к плечу с американцами. Ветераны напомнили, что Дания потеряла в Афганистане 44 военнослужащих, что является самым высоким показателем смертности на душу населения среди всех стран коалиции.
То, что сказал Трамп, – чрезвычайно болезненно. Мои друзья были ранены там, они до сих пор несут эту войну в себе. Сказать, что нас там "не было" на передовой – это предательство
Несмотря на морозную погоду, участники марша прошли 1,5 километра до американского посольства, где установили 52 флага с именами погибших в Афганистане и Ираке солдат. Полиция Копенгагена подтвердила, что мероприятие прошло без инцидентов, став самым масштабным проявлением недовольства внешней политикой Вашингтона в стране за долгое время.
