Трамп должен благодарить Копенгаген за верность: Швеция призывает США прекратить давление на Данию из-за Гренландии

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выступил с резкой критикой в адрес администрации США из-за угроз в адрес Дании. Во время конференции по вопросам обороны в городе Сален в воскресенье, 11 января, шведский лидер заявил, что Дональд Трамп должен благодарить Копенгаген за многолетнюю верность, а не угрожать захватом территорий. Об этом пишет УНН.

Детали

Кристерссон подчеркнул, что угрожающая риторика Вашингтона в отношении Гренландии вызывает справедливое возмущение в Европе. Он напомнил американской стороне о цене союзничества: более 50 датских солдат отдали свои жизни, воюя плечом к плечу с американскими военными в Ираке и Афганистане.

США должны поблагодарить Данию, которая была очень верным союзником на протяжении многих лет - подчеркнул премьер-министр Швеции, добавив, что европейские лидеры все больше обеспокоены агрессивным направлением внешней политики США.

Экспансионизм и угроза для малых государств

Заявление Швеции появилось после того, как в пятницу президент Трамп усилил давление на Данию. Он заявил о намерении приобрести Гренландию для укрепления национальной безопасности США, отметив, что хотел бы заключить сделку "легким путем", но готов действовать "трудным путем", если возникнет необходимость.

Ульф Кристерссон предупредил, что такие действия разрушают мировой порядок и создают опасный прецедент, когда могущественные государства - включая США, Россию и Китай - пытаются навязать свою волю меньшим соседям. По его словам, риск крупных конфликтов возрастает, а малые страны рискуют быть "принесенными в жертву" в рамках новых геополитических амбиций крупных игроков.

