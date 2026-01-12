$42.990.00
11 января, 18:21
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
10 января, 08:55
Шесть тысяч французских военных могут быть размещены в Украине после заключения мирного соглашения - СМИ
10 января, 08:27
Где отключения долгосрочные, а где экстренные и скольким потребителям вернули свет: оперативная ситуация в энергосистеме Украины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп должен благодарить Копенгаген за верность: Швеция призывает США прекратить давление на Данию из-за Гренландии

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Премьер Швеции Ульф Кристерссон раскритиковал угрозы США в адрес Дании по поводу Гренландии. Он заявил, что Трамп должен благодарить Копенгаген за верность, а не угрожать захватом территорий.

Трамп должен благодарить Копенгаген за верность: Швеция призывает США прекратить давление на Данию из-за Гренландии

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон выступил с резкой критикой в адрес администрации США из-за угроз в адрес Дании. Во время конференции по вопросам обороны в городе Сален в воскресенье, 11 января, шведский лидер заявил, что Дональд Трамп должен благодарить Копенгаген за многолетнюю верность, а не угрожать захватом территорий. Об этом пишет УНН.

Детали

Кристерссон подчеркнул, что угрожающая риторика Вашингтона в отношении Гренландии вызывает справедливое возмущение в Европе. Он напомнил американской стороне о цене союзничества: более 50 датских солдат отдали свои жизни, воюя плечом к плечу с американскими военными в Ираке и Афганистане.

США должны поблагодарить Данию, которая была очень верным союзником на протяжении многих лет

- подчеркнул премьер-министр Швеции, добавив, что европейские лидеры все больше обеспокоены агрессивным направлением внешней политики США.

Трамп поручил спецподразделениям разработать план вторжения в Гренландию - The Mail on Sunday11.01.26, 06:43 • 11487 просмотров

Экспансионизм и угроза для малых государств

Заявление Швеции появилось после того, как в пятницу президент Трамп усилил давление на Данию. Он заявил о намерении приобрести Гренландию для укрепления национальной безопасности США, отметив, что хотел бы заключить сделку "легким путем", но готов действовать "трудным путем", если возникнет необходимость.

Европейские союзники обсуждают возможную миссию НАТО по развертыванию войск в Гренландии, чтобы развеять опасения Трампа - СМИ11.01.26, 09:43 • 5786 просмотров

Ульф Кристерссон предупредил, что такие действия разрушают мировой порядок и создают опасный прецедент, когда могущественные государства - включая США, Россию и Китай - пытаются навязать свою волю меньшим соседям. По его словам, риск крупных конфликтов возрастает, а малые страны рискуют быть "принесенными в жертву" в рамках новых геополитических амбиций крупных игроков. 

Это уже не просто слова: Глава МИД Швеции о заявлениях Трампа по Гренландии10.01.26, 20:54 • 6182 просмотра

