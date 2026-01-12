Трамп має дякувати Копенгагену за вірність: Швеція закликає США припинити тиск на Данію через Гренландію

$42.990.00
50.180.00
ukenru
11 січня, 18:21 • 10766 перегляди
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
11 січня, 16:41 • 17571 перегляди
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
11 січня, 13:53 • 18952 перегляди
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
11 січня, 11:39 • 20604 перегляди
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 37478 перегляди
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
11 січня, 06:05 • 29458 перегляди
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
11 січня, 04:31 • 33308 перегляди
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
10 січня, 11:45 • 43509 перегляди
Синоптики дали прогноз погоди на три дні: чи підуть в Україні морози на спад
10 січня, 08:55 • 67731 перегляди
Шість тисяч французьких військових можуть бути розміщені в Україні після укладення мирної угоди - ЗМІ
10 січня, 08:27 • 44987 перегляди
Де відключення довгострокові, а де екстрені та скільком споживачам повернули світло: оперативна ситуація в енергосистемі України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−11°
1.7м/с
85%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Ви присягали Конституції, а не Трампу": конгресмен закликав військових США не виконувати наказ про вторгнення в Гренландію11 січня, 16:10 • 7822 перегляди
Удар рф по Вільнянську: загинула жінка, є поранені та руйнування, розпочато розслідування11 січня, 16:24 • 5080 перегляди
ДТП на Київщині 11 січня: частково перекрито рух на трасі Київ - ОдесаPhoto11 січня, 16:56 • 4538 перегляди
Українців чекають відключення світла 12 січня: Укренерго опублікувало графіки11 січня, 17:42 • 9194 перегляди
Словаччина припиняє військову допомогу Україні та відмовляється від участі в гарантіях кредиту ЄС11 січня, 18:48 • 6740 перегляди
Публікації
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
Ексклюзив
11 січня, 09:33 • 37476 перегляди
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 58216 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 106499 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 132963 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 102108 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Джон Гілі
Башар аль-Асад
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Херсонська область
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto00:45 • 744 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту23:46 • 1484 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 21903 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 24591 перегляди
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 80334 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
TikTok

Трамп має дякувати Копенгагену за вірність: Швеція закликає США припинити тиск на Данію через Гренландію

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Прем'єр Швеції Ульф Крістерссон розкритикував погрози США на адресу Данії щодо Гренландії. Він заявив, що Трамп має дякувати Копенгагену за вірність, а не погрожувати захопленням територій.

Трамп має дякувати Копенгагену за вірність: Швеція закликає США припинити тиск на Данію через Гренландію

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон виступив із різкою критикою на адресу адміністрації США через погрози на адресу Данії. Під час конференції з питань оборони у місті Сален у неділю, 11 січня шведський лідер заявив, що Дональд Трамп має дякувати Копенгагену за багаторічну вірність, а не погрожувати захопленням територій. Про це пише УНН.

Деталі

Крістерссон наголосив, що загрозлива риторика Вашингтона щодо Гренландії викликає справедливе обурення в Європі. Він нагадав американській стороні про ціну союзництва: понад 50 данських солдатів віддали свої життя, воюючи пліч-о-пліч з американськими військовими в Іраку та Афганістані.

США повинні подякувати Данії, яка була дуже вірним союзником протягом багатьох років

- підкреслив прем'єр-міністр Швеції, додавши, що європейські лідери дедалі більше стурбовані агресивним напрямком зовнішньої політики США.

Трамп доручив спецпідрозділам розробити план вторгнення до Гренландії - The Mail on Sunday11.01.26, 06:43 • 11487 переглядiв

Експансіонізм та загроза для малих держав

Заява Швеції з'явилася після того, як у п'ятницю президент Трамп посилив тиск на Данію. Він заявив про намір придбати Гренландію для зміцнення національної безпеки США, зазначивши, що хотів би укласти угоду "легким шляхом", але готовий діяти "важким шляхом", якщо виникне потреба.

Європейські союзники обговорюють можливу місію НАТО з розгортанням військ у Гренландії, щоб розвіяти побоювання Трампа - ЗМІ11.01.26, 09:43 • 5786 переглядiв

Ульф Крістерссон попередив, що такі дії руйнують світовий порядок і створюють небезпечний прецедент, коли могутні держави - включаючи США, росію та Китай - намагаються нав'язати свою волю меншим сусідам. За його словами, ризик великих конфліктів зростає, а малі країни ризикують бути "принесеними в жертву" в межах нових геополітичних амбіцій великих гравців. 

Це вже не просто слова: Глава МЗС Швеції про заяви Трампа щодо Гренландії10.01.26, 20:54 • 6182 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Ґренландія
Ульф Крістерссон
Федеральна влада США
Вашингтон
Ірак
Афганістан
Дональд Трамп
Копенгаген
Данія
Швеція
Європа
Китай
Сполучені Штати Америки