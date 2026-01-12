Трамп має дякувати Копенгагену за вірність: Швеція закликає США припинити тиск на Данію через Гренландію

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон виступив із різкою критикою на адресу адміністрації США через погрози на адресу Данії. Під час конференції з питань оборони у місті Сален у неділю, 11 січня шведський лідер заявив, що Дональд Трамп має дякувати Копенгагену за багаторічну вірність, а не погрожувати захопленням територій. Про це пише УНН.

Деталі

Крістерссон наголосив, що загрозлива риторика Вашингтона щодо Гренландії викликає справедливе обурення в Європі. Він нагадав американській стороні про ціну союзництва: понад 50 данських солдатів віддали свої життя, воюючи пліч-о-пліч з американськими військовими в Іраку та Афганістані.

США повинні подякувати Данії, яка була дуже вірним союзником протягом багатьох років - підкреслив прем'єр-міністр Швеції, додавши, що європейські лідери дедалі більше стурбовані агресивним напрямком зовнішньої політики США.

Експансіонізм та загроза для малих держав

Заява Швеції з'явилася після того, як у п'ятницю президент Трамп посилив тиск на Данію. Він заявив про намір придбати Гренландію для зміцнення національної безпеки США, зазначивши, що хотів би укласти угоду "легким шляхом", але готовий діяти "важким шляхом", якщо виникне потреба.

Ульф Крістерссон попередив, що такі дії руйнують світовий порядок і створюють небезпечний прецедент, коли могутні держави - включаючи США, росію та Китай - намагаються нав'язати свою волю меншим сусідам. За його словами, ризик великих конфліктів зростає, а малі країни ризикують бути "принесеними в жертву" в межах нових геополітичних амбіцій великих гравців.

