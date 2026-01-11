$42.990.00
Європейські союзники обговорюють можливу місію НАТО з розгортанням військ у Гренландії, щоб розвіяти побоювання Трампа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 322 перегляди

Європейські союзники, включно з Великою Британією, обговорюють розгортання військових сил у Гренландії. Це має захистити Арктику від росії та Китаю та переконати Трампа відмовитися від анексії острова.

Європейські союзники обговорюють можливу місію НАТО з розгортанням військ у Гренландії, щоб розвіяти побоювання Трампа - ЗМІ
Lee Blease/Royal Navy

Європейські союзники, у тому числі британський уряд, ведуть переговори щодо розгортання військових сил у Гренландії, які охоронятимуть Арктику для президента США Дональда Трампа, повідомляє The Telegraph, пише УНН.

Деталі

Військові керівники розробляють плани можливої ​​місії НАТО на острові, який президент США погрожував захопити з міркувань безпеки.

Британські чиновники останніми днями зустрілися зі своїми колегами з таких країн, як Німеччина та Франція, щоб розпочати підготовку.

Плани, які все ще перебувають на ранній стадії, можуть включати розгортання британських солдатів, військових кораблів та літаків для захисту Гренландії від росії та Китаю, пише видання.

Європейські країни сподіваються, що значне посилення їхньої присутності в Арктиці переконає Трампа відмовитися від своїх амбіцій анексувати стратегічний острів.

Це дозволило б йому заявити про перемогу для американських платників податків, стверджуючи, що Європа платить більшу частину витрат на патрулювання Атлантики.

Трамп погрожував взяти під контроль Гренландію шляхом застосування сили. Це самокерований острів, але територіально він є частиною Данії, члена НАТО.

Він висловив побоювання, що москва або Пекін захоплять острів, якщо він цього не зробить, наполягаючи, що "ми не будемо мати росію чи Китай як сусідів".

Гренландія також багата на природні ресурси, включаючи мідь, нікель та рідкісноземельні мінерали, які є важливими для забезпечення сучасних технологій.

Урядові джерела повідомили, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сприйняв загрозу з боку росії та Китаю в цьому районі "надзвичайно серйозно" та погодився з необхідністю вжити заходів.

"Ми поділяємо точку зору президента Трампа - зростаючу агресію росії на Крайній Півночі необхідно стримувати, а євроатлантичну безпеку зміцнювати", - сказав один із співрозмовників The Telegraph.

"Обговорення в НАТО щодо посилення безпеки в регіоні тривають, і ми ніколи не будемо випереджати їх, але Велика Британія співпрацює з союзниками НАТО, щоб стимулювати зусилля щодо посилення арктичного стримування та оборони", - вказав він.

"Велика Британія продовжуватиме співпрацювати з союзниками - як ми завжди це робили - над операціями в наших національних інтересах, захищаючи людей вдома", - зазначив співрозмовник.

Трамп висунув ідею фактичної купівлі території, запропонувавши кожному з її 30 000 громадян до 100 000 доларів за перехід під США.

Він також не виключає використання військової сили для захоплення острова, наполягаючи на тому, що "ми збираємося щось зробити в Гренландії, подобається їм це чи ні".

Його прагнення захопити територію ввергло НАТО в кризу та викликало припущення, що 75-річний альянс може розпастися.

Європейські країни сподіваються відвернути Трампа від краю прірви, запропонувавши розмістити військові сили на острові, пише видання.

Ця ідея, як вказано, обговорювалася на зустрічі союзників по НАТО в Брюсселі в четвер.

Члени альянсу доручили Верховному головнокомандувачу об'єднаних сил НАТО в Європі, військовому штабу альянсу в Бельгії, визначити, що ще можна зробити для забезпечення безпеки Арктики.

Джерела повідомили The Telegraph, що потенційна операція перебуває на ранніх стадіях планування.

Це може бути повномасштабне розгортання військ або поєднання обмежених у часі навчань, обміну розвідувальними даними, розвитку спроможностей та перенаправлення витрат на оборону.

Будь-яка операція, ймовірно, буде проведена під прапором НАТО та буде окремою від існуючих місій у країнах Балтії та Польщі.

Британські чиновники заявили, що збройні сили вже готуються до більшої ролі в безпеці Арктики.

Підготовка включає участь спецпризначенців та кораблів Королівського флоту у торішніх навчаннях Joint Viking, спільних навчаннях НАТО за мінусових температур у Норвегії.

Цього року 1500 морських піхотинців Британії також будуть розгорнуті до Норвегії, Фінляндії та Швеції для участі в навчаннях Cold Response - навчальній місії з захисту замерзлої місцевості.

The Telegraph також дізналося, що Європейський Союз розробляє плани санкцій проти американських компаній, якщо Трамп відхилить пропозицію про розгортання військ НАТО.

Технологічним гігантам, таким як Meta, Google, Microsoft та X, може бути заборонено працювати на континенті, як і американським банкам та фінансовим фірмам.

A більш крайнім варіантом може бути виселення американських військових з їхніх баз у Європі, що позбавить їх ключового плацдарму для операцій на Близькому Сході та в інших місцях.

Державний секретар США Марко Рубіо має зустрітися зі своїм данським колегою наступного тижня, і європейські чиновники сподіваються, що він зможе здійснити стримуючий вплив на Трампа.

Юлія Шрамко

