Европейские союзники обсуждают возможную миссию НАТО по развертыванию войск в Гренландии, чтобы развеять опасения Трампа - СМИ

Европейские союзники, в том числе британское правительство, ведут переговоры о размещении военных сил в Гренландии, которые будут охранять Арктику для президента США Дональда Трампа, сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Детали

Военные руководители разрабатывают планы возможной миссии НАТО на острове, который президент США угрожал захватить из соображений безопасности.

Британские чиновники в последние дни встретились со своими коллегами из таких стран, как Германия и Франция, чтобы начать подготовку.

Планы, которые все еще находятся на ранней стадии, могут включать развертывание британских солдат, военных кораблей и самолетов для защиты Гренландии от россии и Китая, пишет издание.

Европейские страны надеются, что значительное усиление их присутствия в Арктике убедит Трампа отказаться от своих амбиций аннексировать стратегический остров.

Это позволило бы ему заявить о победе для американских налогоплательщиков, утверждая, что Европа платит большую часть расходов на патрулирование Атлантики.

Трамп угрожал взять под контроль Гренландию путем применения силы. Это самоуправляемый остров, но территориально он является частью Дании, члена НАТО.

Он выразил опасения, что москва или Пекин захватят остров, если он этого не сделает, настаивая, что "мы не будем иметь россию или Китай в качестве соседей".

Гренландия также богата природными ресурсами, включая медь, никель и редкоземельные минералы, которые важны для обеспечения современных технологий.

Правительственные источники сообщили, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер воспринял угрозу со стороны россии и Китая в этом районе "чрезвычайно серьезно" и согласился с необходимостью принять меры.

"Мы разделяем точку зрения президента Трампа - растущую агрессию россии на Крайнем Севере необходимо сдерживать, а евроатлантическую безопасность укреплять", - сказал один из собеседников The Telegraph.

"Обсуждения в НАТО по усилению безопасности в регионе продолжаются, и мы никогда не будем опережать их, но Великобритания сотрудничает с союзниками НАТО, чтобы стимулировать усилия по усилению арктического сдерживания и обороны", - указал он.

"Великобритания будет продолжать сотрудничать с союзниками - как мы всегда это делали - над операциями в наших национальных интересах, защищая людей дома", - отметил собеседник.

Трамп выдвинул идею фактической покупки территории, предложив каждому из ее 30 000 граждан до 100 000 долларов за переход под США.

Он также не исключает использования военной силы для захвата острова, настаивая на том, что "мы собираемся что-то сделать в Гренландии, нравится им это или нет".

Его стремление захватить территорию ввергло НАТО в кризис и вызвало предположения, что 75-летний альянс может распасться.

Европейские страны надеются отвратить Трампа от края пропасти, предложив разместить военные силы на острове, пишет издание.

Эта идея, как указано, обсуждалась на встрече союзников по НАТО в Брюсселе в четверг.

Члены альянса поручили Верховному главнокомандующему объединенных сил НАТО в Европе, военному штабу альянса в Бельгии, определить, что еще можно сделать для обеспечения безопасности Арктики.

Источники сообщили The Telegraph, что потенциальная операция находится на ранних стадиях планирования.

Это может быть полномасштабное развертывание войск или сочетание ограниченных по времени учений, обмена разведывательными данными, развития возможностей и перенаправления расходов на оборону.

Любая операция, вероятно, будет проведена под флагом НАТО и будет отдельной от существующих миссий в странах Балтии и Польше.

Британские чиновники заявили, что вооруженные силы уже готовятся к большей роли в безопасности Арктики.

Подготовка включает участие спецназовцев и кораблей Королевского флота в прошлогодних учениях Joint Viking, совместных учениях НАТО при минусовых температурах в Норвегии.

В этом году 1500 морских пехотинцев Британии также будут развернуты в Норвегию, Финляндию и Швецию для участия в учениях Cold Response - учебной миссии по защите замерзшей местности.

The Telegraph также узнала, что Европейский Союз разрабатывает планы санкций против американских компаний, если Трамп отклонит предложение о развертывании войск НАТО.

Технологическим гигантам, таким как Meta, Google, Microsoft и X, может быть запрещено работать на континенте, как и американским банкам и финансовым фирмам.

Более крайним вариантом может быть выселение американских военных с их баз в Европе, что лишит их ключевого плацдарма для операций на Ближнем Востоке и в других местах.

Государственный секретарь США Марко Рубио должен встретиться со своим датским коллегой на следующей неделе, и европейские чиновники надеются, что он сможет оказать сдерживающее влияние на Трампа.

