Копенгаген

Ермак обсудил Формулу мира и Глобальный саммит с лидерами ЕС в Брюсселе

Во время своей поездки из Копенгагена Андрей Ермак встретился с лидерами ЕС в Брюсселе, чтобы обсудить Украинскую формулу мира, предстоящий Глобальный саммит и сплочение международной поддержки для Украины.