Копенгаген

Немецкий разработчик программного обеспечения SAP обогнал датского фармацевтического гиганта Novo Nordisk, став самой дорогой компанией Европы с оценкой в 312 млрд евро. Акции SAP выросли на 40%.
Датский телеканал TV2 сообщил, что королевская гвардия Дании употребляла кокаин во время службы. Гвардейцы были уволены, оштрафованы и получили судимость. Общественность Дании обеспокоена инцидентом, поскольку гвардейцы охраняют важные объекты в стране.
Велогонка Тур де Франс-2027 начнется в Эдинбурге, а первые три этапа пройдут в Шотландии, Англии и Уэльсе. Женский Тур де Франс также стартует из Британии в 2027 году.
Председатель Еврокомиссии заявила, что россия расширяет военно-промышленные мощности и готовится к конфронтации с европейскими демократиями. Европе необходимо сохранять бдительность в отношении военных амбиций рф.
В порту Кёге около Копенгагена замечено до 20 неопознанных беспилотников. Полиция подтвердила наблюдение четырех крупных БПЛА и начала расследование инцидента на фоне опасений о российских гибридных атаках.
В шахте лифта между первым и вторым этажами Эйфелевой башни вспыхнул пожар из-за перегрева кабеля. Около 1200 человек были эвакуированы, пожар удалось потушить.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия остается одним из крупнейших сторонников Украины после США. Он подчеркнул, что цель ФРГ - защита независимости и суверенитета Украины.
Служба безопасности Швеции предполагает причастность Ирана к инцидентам возле израильских посольств в Стокгольме и Копенгагене. Двух шведских подростков арестовали по подозрению в подрыве гранат возле посольства в Дании.
NAVI победили в юбилейном мировом турнире по CS2.
39-летний гражданин Польши приговорен к 4 месяцам заключения за нападение на премьера Дании Метте Фредериксен. Суд также запретил ему въезд в Данию на 6 лет.
39-летний поляк, обвиняемый в нападении на премьер-министра Дании Метте Фредериксен, заявил в суде, что ничего не помнит. Он отрицает ответственность, ссылаясь на употребление алкоголя и 'плохой день'.
США предоставляют Украине новый пакет военной помощи стоимостью $200 млн. Он включает боеприпасы для NASAMS и HIMARS, ракеты ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые системы и другое оборудование.
Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий танки Leopard 1 A5, снаряды для ЗРК Gepard, дроны и другое оборудование. Пакет содержит технику и снаряжение для усиления обороноспособности Украины.
Велогонка "Тур де Франс" стартует из Барселоны в 2026 году, и это будет третий раз за ее более чем столетнюю историю, когда она начнется в Испании.
39-летний поляк был заключен в тюрьму до 20 июня за то, что якобы напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен, ударив ее по плечу в центре Копенгагена.
Премьер-министр Дании Метте Фредриксен подверглась нападению и избиению со стороны мужа на улице Култорвет в Копенгагене в пятницу вечером, что шокировало ее.
Комитет ПАСЕ по вопросам культуры единогласно признал стирание украинской культурной идентичности инструментом войны России против Украины и элементом ее политики геноцида, направленной на уничтожение украинской нации.
Во время своей поездки из Копенгагена Андрей Ермак встретился с лидерами ЕС в Брюсселе, чтобы обсудить Украинскую формулу мира, предстоящий Глобальный саммит и сплочение международной поддержки для Украины.
Согласно отчету Европейского агентства по окружающей среде, изменение климата усиливает наводнения, засухи и ухудшает качество воды, создавая все большую угрозу для здоровья людей.
В историческом здании Старой фондовой биржи в Копенгагене вспыхнул пожар, который охватил ее культовый шпиль в виде драконьих хвостов, упавший на крышу.
Дания планирует построить экологические городки в трех городах Украины, чтобы обеспечить жильем и психологической поддержкой детей, лишенных родительской опеки.
Президент Зеленский заявил, что для того, чтобы российский террор проиграл, необходимо обеспечить все форматы украинской силы, включая экономическую стабильность, давление партнеров на россию и как можно более сильную глобальную консолидацию.
Зеленский и президент Швейцарии Амхерд обсудили подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии в июне, продолжив работу над реализацией Формулы мира, основанной на предыдущих встречах советников по национальной безопасности.