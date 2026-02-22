Трамп объявил об отправке госпитального судна в Гренландию для оказания медицинской помощи местным жителям
Киев • УНН
Трамп объявил об отправке госпитального судна USNS Mercy в Гренландию для оказания медицинской помощи местным жителям. Эта инициатива реализуется в партнерстве с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри.
Президент США Дональд Трамп заявил о начале гуманитарной миссии в Гренландии, куда американская сторона направляет специализированное медицинское судно для поддержки системы здравоохранения острова. Эта инициатива реализуется в партнерстве с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри, который ранее был назначен специальным представителем администрации по вопросам арктических территорий. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Вместе с фантастическим губернатором Луизианы Джеффом Лэндри мы отправляем замечательное госпитальное судно в Гренландию, чтобы позаботиться о многих больных людях, которым там не оказывают должной помощи. Оно уже в пути!
Заявление президента США появилось на фоне продолжающихся обсуждений будущего соглашения по Гренландии, которое Трамп ранее назвал частью "будущей рамочной договоренности" с НАТО. Хотя официальный Копенгаген и автономное правительство Гренландии продолжают настаивать на суверенитете Дании, американская администрация усиливает свое присутствие в регионе через инструменты мягкой силы и прямую гуманитарную поддержку.
Гренландия и США: диалог об Арктике продолжается без конкретных результатов07.02.26, 21:09 • 5078 просмотров
Губернатор Лэндри подтвердил свое участие в проекте, отметив, что гордится возможностью работать над этим стратегически важным вопросом для Соединенных Штатов.
Технические детали и реакция международного сообщества
На опубликованных вместе с анонсом материалах фигурирует судно USNS Mercy – один из двух крупнейших госпитальных кораблей ВМС США, способный оказывать полный спектр хирургической и стационарной помощи. Пока ни Белый дом, ни Пентагон не предоставили развернутых комментариев относительно продолжительности миссии или конкретных запросов от гренландской стороны на такую помощь.
Дипломатические представительства Дании выразили обеспокоенность, подчеркивая, что вопросы здравоохранения в Гренландии решаются согласно внутренним стандартам королевства, а любые иностранные гуманитарные миссии должны быть предварительно согласованы через официальные дипломатические каналы.
Не Гренландия: Трамп "в шутку" назвал будущий 51-й штат02.02.26, 02:39 • 16392 просмотра