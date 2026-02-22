$43.270.00
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратура
23:49 • 15890 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавших
21 февраля, 22:51 • 16802 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 32891 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 29882 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 34628 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 33682 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 27714 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 24363 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организма
20 февраля, 19:44 • 28079 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Графики отключений электроэнергии
Трамп объявил об отправке госпитального судна в Гренландию для оказания медицинской помощи местным жителям

Киев • УНН

 • 152 просмотра

Трамп объявил об отправке госпитального судна USNS Mercy в Гренландию для оказания медицинской помощи местным жителям. Эта инициатива реализуется в партнерстве с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри.

Трамп объявил об отправке госпитального судна в Гренландию для оказания медицинской помощи местным жителям

Президент США Дональд Трамп заявил о начале гуманитарной миссии в Гренландии, куда американская сторона направляет специализированное медицинское судно для поддержки системы здравоохранения острова. Эта инициатива реализуется в партнерстве с губернатором Луизианы Джеффом Лэндри, который ранее был назначен специальным представителем администрации по вопросам арктических территорий. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Вместе с фантастическим губернатором Луизианы Джеффом Лэндри мы отправляем замечательное госпитальное судно в Гренландию, чтобы позаботиться о многих больных людях, которым там не оказывают должной помощи. Оно уже в пути!

– сообщил Трамп в своей социальной сети.

Заявление президента США появилось на фоне продолжающихся обсуждений будущего соглашения по Гренландии, которое Трамп ранее назвал частью "будущей рамочной договоренности" с НАТО. Хотя официальный Копенгаген и автономное правительство Гренландии продолжают настаивать на суверенитете Дании, американская администрация усиливает свое присутствие в регионе через инструменты мягкой силы и прямую гуманитарную поддержку.

Гренландия и США: диалог об Арктике продолжается без конкретных результатов07.02.26, 21:09 • 5078 просмотров

Губернатор Лэндри подтвердил свое участие в проекте, отметив, что гордится возможностью работать над этим стратегически важным вопросом для Соединенных Штатов.

Технические детали и реакция международного сообщества

На опубликованных вместе с анонсом материалах фигурирует судно USNS Mercy – один из двух крупнейших госпитальных кораблей ВМС США, способный оказывать полный спектр хирургической и стационарной помощи. Пока ни Белый дом, ни Пентагон не предоставили развернутых комментариев относительно продолжительности миссии или конкретных запросов от гренландской стороны на такую помощь.

Дипломатические представительства Дании выразили обеспокоенность, подчеркивая, что вопросы здравоохранения в Гренландии решаются согласно внутренним стандартам королевства, а любые иностранные гуманитарные миссии должны быть предварительно согласованы через официальные дипломатические каналы.

Не Гренландия: Трамп "в шутку" назвал будущий 51-й штат02.02.26, 02:39 • 16392 просмотра

Степан Гафтко

