Трамп оголосив про відправку госпітального судна до Гренландії для надання медичної допомоги місцевим

$43.270.00
50.920.00
ukenru
00:48 • 9416 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
23:49 • 15504 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 16623 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 32705 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 29718 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 34587 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 33656 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 27705 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 24357 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 28071 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
2м/с
70%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський закликає ЄС до санкцій проти морських сервісів росіїVideo21 лютого, 18:57 • 6432 перегляди
"Ультиматуми - до кремля" - МЗС відреагувало на шантаж Словаччини і Угорщини21 лютого, 19:18 • 7418 перегляди
Таїсія Повалій закликала до російської окупації Києва у інтерв'ю пропагандистським медіа рфVideo21 лютого, 21:18 • 8054 перегляди
У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалихVideo21 лютого, 22:57 • 10840 перегляди
рф здійснила масовану комбіновану атаку на Київ та низку областей України із застосуванням стратегічної авіації та гіперзвукових ракет04:19 • 8598 перегляди
Публікації
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 52666 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 61996 перегляди
Defence City дає переваги підприємствам ОПК, але потребує гнучкіших умов доступу - експерт
Ексклюзив
20 лютого, 10:00 • 73366 перегляди
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 87100 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 124996 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Дональд Туск
Віктор Орбан
Ярослав Качинський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Сумська область
Львів
Реклама
УНН Lite
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 22665 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 26459 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 27952 перегляди
Бойфренд Дженніфер Еністон розкрив секрети здорової комунікації у їхніх стосунках20 лютого, 20:02 • 20225 перегляди
Мел Гібсон після розриву з Розалінд Росс готовий до нових стосунків та народження дітей20 лютого, 19:21 • 22860 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136

Трамп оголосив про відправку госпітального судна до Гренландії для надання медичної допомоги місцевим

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Трамп оголосив про відправку госпітального судна USNS Mercy до Гренландії для надання медичної допомоги місцевим жителям. Ця ініціатива реалізується у партнерстві з губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі.

Трамп оголосив про відправку госпітального судна до Гренландії для надання медичної допомоги місцевим

Президент США Дональд Трамп заявив про початок гуманітарної місії у Гренландії, куди американська сторона направляє спеціалізоване медичне судно для підтримки системи охорони здоров’я острова. Ця ініціатива реалізується у партнерстві з губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі, якого раніше було призначено спеціальним представником адміністрації з питань арктичних територій. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Разом із фантастичним губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі ми відправляємо чудове госпітальне судно до Гренландії, щоб подбати про багатьох хворих людей, яким там не надають належної допомоги. Воно вже в дорозі!

– повідомив Трамп у своїй соціальній мережі.

Заява президента США з'явилася на тлі триваючих обговорень майбутньої угоди щодо Гренландії, яку Трамп раніше назвав частиною "майбутньої рамкової домовленості" з НАТО. Хоча офіційний Копенгаген та автономний уряд Гренландії продовжують наполягати на суверенітеті Данії, американська адміністрація посилює свою присутність у регіоні через інструменти м’якої сили та пряму гуманітарну підтримку.

Гренландія та США: діалог про Арктику триває без конкретних результатів07.02.26, 21:09 • 5078 переглядiв

Губернатор Лендрі підтвердив свою участь у проекті, зазначивши, що пишається можливістю працювати над цим стратегічно важливим питанням для Сполучених Штатів.

Технічні деталі та реакція міжнародної спільноти

На опублікованих разом із анонсом матеріалах фігурує судно USNS Mercy – один із двох найбільших госпітальних кораблів ВМС США, здатний надавати повний спектр хірургічної та стаціонарної допомоги. Поки що ні Білий дім, ні Пентагон не надали розгорнутих коментарів щодо тривалості місії або конкретних запитів від гренландської сторони на таку допомогу.

Дипломатичні представництва Данії висловили занепокоєння, наголошуючи, що питання охорони здоров’я у Гренландії вирішуються згідно з внутрішніми стандартами королівства, а будь-які іноземні гуманітарні місії мають бути попередньо погоджені через офіційні дипломатичні канали.

Не Гренландія: Трамп "жартома" назвав майбутній 51-й штат02.02.26, 02:39 • 16392 перегляди

Степан Гафтко

Здоров'яСвіт
Техніка
Соціальна мережа
Луїзіана
Ґренландія
благодійність
Військово-морські сили США
Пентагон
Білий дім
Reuters
НАТО
Дональд Трамп
Копенгаген
Данія
Сполучені Штати Америки