Трамп оголосив про відправку госпітального судна до Гренландії для надання медичної допомоги місцевим
Трамп оголосив про відправку госпітального судна USNS Mercy до Гренландії для надання медичної допомоги місцевим жителям. Ця ініціатива реалізується у партнерстві з губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі.
Президент США Дональд Трамп заявив про початок гуманітарної місії у Гренландії, куди американська сторона направляє спеціалізоване медичне судно для підтримки системи охорони здоров’я острова. Ця ініціатива реалізується у партнерстві з губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі, якого раніше було призначено спеціальним представником адміністрації з питань арктичних територій. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Разом із фантастичним губернатором Луїзіани Джеффом Лендрі ми відправляємо чудове госпітальне судно до Гренландії, щоб подбати про багатьох хворих людей, яким там не надають належної допомоги. Воно вже в дорозі!
Заява президента США з'явилася на тлі триваючих обговорень майбутньої угоди щодо Гренландії, яку Трамп раніше назвав частиною "майбутньої рамкової домовленості" з НАТО. Хоча офіційний Копенгаген та автономний уряд Гренландії продовжують наполягати на суверенітеті Данії, американська адміністрація посилює свою присутність у регіоні через інструменти м’якої сили та пряму гуманітарну підтримку.
Губернатор Лендрі підтвердив свою участь у проекті, зазначивши, що пишається можливістю працювати над цим стратегічно важливим питанням для Сполучених Штатів.
Технічні деталі та реакція міжнародної спільноти
На опублікованих разом із анонсом матеріалах фігурує судно USNS Mercy – один із двох найбільших госпітальних кораблів ВМС США, здатний надавати повний спектр хірургічної та стаціонарної допомоги. Поки що ні Білий дім, ні Пентагон не надали розгорнутих коментарів щодо тривалості місії або конкретних запитів від гренландської сторони на таку допомогу.
Дипломатичні представництва Данії висловили занепокоєння, наголошуючи, що питання охорони здоров’я у Гренландії вирішуються згідно з внутрішніми стандартами королівства, а будь-які іноземні гуманітарні місії мають бути попередньо погоджені через офіційні дипломатичні канали.
