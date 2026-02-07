Гренландія та США: діалог про Арктику триває без конкретних результатів
Київ • УНН
Міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт заявила, що ключові вимоги Нуука щодо суверенітету та інвестицій у переговорах зі США поки не задоволені.
Міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт офіційно прокоментувала хід перемовин із Вашингтоном щодо безпекової та економічної присутності США на острові. Попри зміну риторики Білого дому на більш конструктивну, Нуук заявляє, що ключові вимоги гренландської сторони щодо суверенітету та інвестицій поки не задоволені. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Головним предметом обговорення залишається розгортання на острові елементів американської системи ППО та доступ до стратегічних ресурсів. Вашингтон прагне розширити військову присутність у межах зміцнення арктичного флангу, тоді як Гренландія наполягає на збільшенні фінансових компенсацій та збереженні повного контролю над своєю територією.
Ми ще не там, де хочемо бути. Попереду довгий шлях
Переговори проходять за участі Данії, яка намагається балансувати між вимогами свого стратегічного союзника США та прагненням Гренландії до більшої самостійності.
Король Данії відвідає Гренландію, щоб висловити підтримку після суперечки зі США29.01.26, 17:39 • 3732 перегляди
На спільній пресконференції в Нууку було зазначено, що повернення до дипломатичного русла дозволило зняти загрозу негайних економічних санкцій. Однак невизначеність щодо фінального документа зберігається, оскільки США продовжують наполягати на ексклюзивних правах у сфері безпеки регіону.
Наступний раунд консультацій має відбутися наприкінці лютого. До цього часу робочі групи працюватимуть над узгодженням технічних аспектів спільного використання авіабаз та екологічних стандартів для американських об'єктів на острові.
США та Данія розпочали переговори щодо Гренландії щоб заспокоїти Трампа29.01.26, 01:54 • 4411 переглядiв