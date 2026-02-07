Гренландія та США: діалог про Арктику триває без конкретних результатів

$43.140.00
17:17 • 2358 перегляди
Енергосистема на межі: у Києві та області розгортають додаткові пункти підтримки через критичний дефіцит світла – Міненерго
13:35 • 10327 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 15726 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 15986 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 20873 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 33576 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 45817 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 40536 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31272 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 45396 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
382 з 408 ворожих дронів знешкоджено, не досягли цілей запущені рф по Україні ракети, у тому числі "Калібри": деталі від ПС ЗСУPhoto7 лютого, 09:17 • 7234 перегляди
Білецький: Повернення 200 тисяч військових з СЗЧ змінило б ситуацію на фронті на 180 градусів7 лютого, 09:54 • 8168 перегляди
Кожного дня росія може обрати справжню дипломатію, але обирає нові удари: Зеленський про нічну атаку 7 лютогоVideo7 лютого, 10:07 • 7216 перегляди
Зеленський: США запропонували підтримати ініціативу з деескалації щодо енергетики - росія поки не підтвердила7 лютого, 10:53 • 4686 перегляди
Розвідка розкрила спробу росії укласти угоду зі США на 12 трлн доларів: Зеленський розповів про "пакет дмітрієва"7 лютого, 11:57 • 6814 перегляди
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 24223 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 45396 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 40938 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 43003 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 55225 перегляди
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 14352 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 28474 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 30804 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 39751 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 42831 перегляди
Гренландія та США: діалог про Арктику триває без конкретних результатів

Київ • УНН

 28 перегляди

Міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт заявила, що ключові вимоги Нуука щодо суверенітету та інвестицій у переговорах зі США поки не задоволені.

Гренландія та США: діалог про Арктику триває без конкретних результатів

Міністерка закордонних справ Гренландії Вівіан Моцфельдт офіційно прокоментувала хід перемовин із Вашингтоном щодо безпекової та економічної присутності США на острові. Попри зміну риторики Білого дому на більш конструктивну, Нуук заявляє, що ключові вимоги гренландської сторони щодо суверенітету та інвестицій поки не задоволені. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Головним предметом обговорення залишається розгортання на острові елементів американської системи ППО та доступ до стратегічних ресурсів. Вашингтон прагне розширити військову присутність у межах зміцнення арктичного флангу, тоді як Гренландія наполягає на збільшенні фінансових компенсацій та збереженні повного контролю над своєю територією.

Ми ще не там, де хочемо бути. Попереду довгий шлях

– підкреслила Моцфельдт, натякаючи на значні розбіжності в деталях майбутньої угоди.

Переговори проходять за участі Данії, яка намагається балансувати між вимогами свого стратегічного союзника США та прагненням Гренландії до більшої самостійності.

Король Данії відвідає Гренландію, щоб висловити підтримку після суперечки зі США29.01.26, 17:39 • 3732 перегляди

На спільній пресконференції в Нууку було зазначено, що повернення до дипломатичного русла дозволило зняти загрозу негайних економічних санкцій. Однак невизначеність щодо фінального документа зберігається, оскільки США продовжують наполягати на ексклюзивних правах у сфері безпеки регіону.

Наступний раунд консультацій має відбутися наприкінці лютого. До цього часу робочі групи працюватимуть над узгодженням технічних аспектів спільного використання авіабаз та екологічних стандартів для американських об'єктів на острові.

США та Данія розпочали переговори щодо Гренландії щоб заспокоїти Трампа29.01.26, 01:54 • 4411 переглядiв

Степан Гафтко

