Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робити

Навіть у чистій та доглянутій оселі можуть раптово з’явитися блохи. Ці мікроскопічні стрибуни не питають дозволу на вхід, але здатні за лічені дні заполонити квартиру. Детальніше про те, як ефективно позбутися цих паразитів, звідки вони беруться та чим небезпечні, розповість УНН.

Звідки беруться блохи, якщо вдома чисто?

Те, що блохи з’являються лише там, де бруд - міф. Насправді, охайність не гарантує повного захисту. Паразити потрапляють у житло різними шляхами, і часто господарі навіть не підозрюють про це.

Найчастіше "транспортом" для бліх стають домашні тварини. Достатньо однієї прогулянки чи контакту з іншою твариною, щоб у шерсті з’явилися небажані пасажири. Але навіть якщо у вас немає кота чи собаки, то ризик усе одно існує. Яйця бліх можна занести додому на взутті чи одязі разом з брудом чи навіть пилом.

У багатоквартирних будинках джерелом зараження також, можуть бути вентиляційні шахти чи щілини в підлозі чи стінах. Комахи здатні проникати в квартири, особливо на нижніх поверхах. Іноді достатньо килимка біля вхідних дверей, на якому побував безпритульний кіт, і блохи вже освоюють нову територію.

Отже, проблема не в чистоті як такій, а в доступності та умовах для розмноження. А розмножуються вони дуже швидко, бо самка-блоха може відкладати десятки яєць щодня, а значить за кілька тижнів незначне зараження може перетворитися на масштабну проблему.

Чим небезпечні блохи

Блохи - не просто дрібні комахи, що кусаються. Вони харчуються кров’ю та здатні створити серйозний дискомфорт і навіть загрозу здоров’ю.

У людей після укусів бліх з’являються червоні цятки, які дуже сильно сверблять. Чесати їх не можна, бо розчісування грозить запаленням та інфікуванням шкіри. А у більш чутливих людей, навіть може розвинутись алергічна реакція.

Однак, для тварин ситуація ще небезпечніша. Постійний свербіж виснажує їх, а при масовому зараженні можливий розвиток анемії, особливо у кошенят і цуценят. Крім того, блохи є переносниками паразитів і збудників інфекцій. Тож боротьба з блохами - це питання не лише комфорту, а й безпеки родини.

Як зрозуміти, що в оселі завелися блохи

Першим сигналом, зазвичай, є поведінка домашніх тварин. Якщо кіт або собака постійно чухаються, різко підскакують чи гризуть шерсть, варто провести огляд. Якщо на шкірі тварини ви помітили дрібні чорні крупинки, то це продукти життєдіяльності бліх. Якщо змочити їх водою, вони набувають червонуватого відтінку через наявність перетравленої крові.

У людей ознакою стають сверблячі укуси, що з’являються переважно після перебування вдома чи зранку після сну. Іноді самих комах можна помітити на підлозі або килимі, однак вони швидко стрибають і зникають із поля зору.

Як вивести бліх

Щоб ефективно знищити бліх, потрібно діяти одночасно в кількох напрямках.

Почніть із масштабного прибирання. Усі текстильні вироби: постіль, покривала, підстилки для тварин, штори, килимки - треба випрати при температурі не нижче 60°C. Висока температура згубна для яєць і личинок. Бажано, також, вимити все взуття та одяг.

Далі - ретельно пропилососити підлогу, килими, м’які меблі, плінтуси та щілини. Особливу увагу приділіть важкодоступним місцям. Після прибирання мішок пилососа необхідно одразу утилізувати або вимити з гарячою водою. Потім використайте спеціальні хімічні засоби від бліх. Найефективнішим способом боротьби залишається інсектицидна обробка. Вона впливає на нервову систему паразитів і забезпечує швидке знищення дорослих особин.

Обробляти потрібно всі потенційні місця скупчення: підлогу, плінтуси, простір під меблями, килими. Важливо: під час застосування дотримуйтеся інструкції до засобу, який ви обрали та техніки безпеки, тобто вивести людей і тварин із приміщення під час обробки оселі, захистити продукти та посуд, а після завершення ретельно провітрити кімнати.

Через 10-14 днів рекомендовано повторити процедуру, щоб знищити нове покоління бліх, яке могло вилупитися з яєць.

Обробка тварин

Паралельно з генеральним прибиранням, слід застосувати ветеринарні засоби проти бліх: шампуні, краплі на холку, спеціальні таблетки або нашийники.

Під час обробки приміщення тварин потрібно ізолювати, а після завершення забезпечити їм чисте та випране місце для відпочинку.

Народні методи проти бліх

Домашні засоби можуть зменшити активність паразитів, але не замінять професійну дезінсекцію. Суміш солі та соди, оцтовий розчин для миття підлоги або ароматні трави (полин, лаванда, м’ята) можуть діяти як додатковий бар’єр. Проте при значному зараженні вони не забезпечать повного знищення популяції.

Блохи не зникають самі по собі. Чим довше відкладати обробку, тим складнішою стає боротьба. Але при грамотному підході повністю позбутися паразитів реально.

