Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делать

Киев • УНН

 • 452 просмотра

Блохи могут появиться даже в чистом доме, попадая туда через животных, одежду или вентиляцию. Эти паразиты переносят инфекции и вызывают аллергии, поэтому их уничтожение является важным.

Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делать

Даже в чистом и ухоженном доме могут внезапно появиться блохи. Эти микроскопические прыгуны не спрашивают разрешения на вход, но способны за считанные дни заполонить квартиру. Подробнее о том, как эффективно избавиться от этих паразитов, откуда они берутся и чем опасны, расскажет УНН.

Откуда берутся блохи, если дома чисто?

То, что блохи появляются только там, где грязь - миф. На самом деле, опрятность не гарантирует полной защиты. Паразиты попадают в жилище разными путями, и часто хозяева даже не подозревают об этом.

Чаще всего "транспортом" для блох становятся домашние животные. Достаточно одной прогулки или контакта с другим животным, чтобы в шерсти появились нежелательные пассажиры. Но даже если у вас нет кота или собаки, то риск все равно существует. Яйца блох можно занести домой на обуви или одежде вместе с грязью или даже пылью.

В многоквартирных домах источником заражения также могут быть вентиляционные шахты или щели в полу или стенах. Насекомые способны проникать в квартиры, особенно на нижних этажах. Иногда достаточно коврика у входной двери, на котором побывал бездомный кот, и блохи уже осваивают новую территорию.

Итак, проблема не в чистоте как таковой, а в доступности и условиях для размножения. А размножаются они очень быстро, потому что самка-блоха может откладывать десятки яиц ежедневно, а значит за несколько недель незначительное заражение может превратиться в масштабную проблему.

Чем опасны блохи

Блохи - не просто мелкие кусающиеся насекомые. Они питаются кровью и способны создать серьезный дискомфорт и даже угрозу здоровью.

У людей после укусов блох появляются красные пятнышки, которые очень сильно чешутся. Чесать их нельзя, потому что расчесывание грозит воспалением и инфицированием кожи. А у более чувствительных людей даже может развиться аллергическая реакция.

Однако для животных ситуация еще опаснее. Постоянный зуд истощает их, а при массовом заражении возможно развитие анемии, особенно у котят и щенков. Кроме того, блохи являются переносчиками паразитов и возбудителей инфекций. Поэтому борьба с блохами - это вопрос не только комфорта, но и безопасности семьи.

Как понять, что в доме завелись блохи

Первым сигналом, как правило, является поведение домашних животных. Если кот или собака постоянно чешутся, резко подпрыгивают или грызут шерсть, стоит провести осмотр. Если на коже животного вы заметили мелкие черные крупинки, то это продукты жизнедеятельности блох. Если смочить их водой, они приобретают красноватый оттенок из-за наличия переваренной крови.

У людей признаком становятся зудящие укусы, появляющиеся преимущественно после пребывания дома или утром после сна. Иногда самих насекомых можно заметить на полу или ковре, однако они быстро прыгают и исчезают из поля зрения.

Как вывести блох

Чтобы эффективно уничтожить блох, нужно действовать одновременно в нескольких направлениях.

Начните с масштабной уборки. Все текстильные изделия: постель, покрывала, подстилки для животных, шторы, коврики - нужно постирать при температуре не ниже 60°C. Высокая температура губительна для яиц и личинок. Желательно также вымыть всю обувь и одежду.

Далее - тщательно пропылесосить пол, ковры, мягкую мебель, плинтусы и щели. Особое внимание уделите труднодоступным местам. После уборки мешок пылесоса необходимо сразу утилизировать или вымыть горячей водой. Затем используйте специальные химические средства от блох. Самым эффективным способом борьбы остается инсектицидная обработка. Она воздействует на нервную систему паразитов и обеспечивает быстрое уничтожение взрослых особей.

Обрабатывать нужно все потенциальные места скопления: пол, плинтусы, пространство под мебелью, ковры. Важно: при применении соблюдайте инструкцию к выбранному вами средству и технику безопасности, то есть выведите людей и животных из помещения во время обработки дома, защитите продукты и посуду, а после завершения тщательно проветрите комнаты.

Через 10-14 дней рекомендуется повторить процедуру, чтобы уничтожить новое поколение блох, которое могло вылупиться из яиц.

Обработка животных

Параллельно с генеральной уборкой следует применить ветеринарные средства против блох: шампуни, капли на холку, специальные таблетки или ошейники.

Во время обработки помещения животных нужно изолировать, а после завершения обеспечить им чистое и выстиранное место для отдыха.

Народные методы против блох

Домашние средства могут уменьшить активность паразитов, но не заменят профессиональную дезинсекцию. Смесь соли и соды, уксусный раствор для мытья пола или ароматные травы (полынь, лаванда, мята) могут действовать как дополнительный барьер. Однако при значительном заражении они не обеспечат полного уничтожения популяции.

Блохи не исчезают сами по себе. Чем дольше откладывать обработку, тем сложнее становится борьба. Но при грамотном подходе полностью избавиться от паразитов реально.

Алла Киосак

Алла Киосак

ОбществоЛайфхакипубликации
