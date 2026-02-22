Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалих
Київ • УНН
Мер Львова Андрій Садовий назвав вибухи у центрі міста в ніч на 22 лютого терактом. Наразі госпіталізовано 14 постраждалих.
Міський голова Львова Андрій Садовий виступив із офіційною заявою щодо серії вибухів, які сколихнули центр міста у ніч на 22 лютого. Очільник міста кваліфікував подію як цілеспрямований терористичний акт, закликавши мешканців зберігати максимальний спокій та уникати поширення неперевірених чуток. Про це пише УНН.
Деталі
Львів. Це був теракт. Наразі 14 постраждалих госпіталізовано
За оперативними даними, усі 14 осіб, які отримали поранення різного ступеня тяжкості, перебувають під наглядом лікарів, які надають усю необхідну медичну допомогу.
На місцях вибухів продовжують працювати слідчо-оперативні групи правоохоронців, фахівці вибухотехнічної служби та рятувальники, які займаються ліквідацією наслідків інциденту.
Нагадаємо, у центрі Львова прогриміли вибухи. Очевидці зафіксували ці події на відео. Раніше повідомлялося, що на місці подій є постраждалі та ймовірно загиблі.
