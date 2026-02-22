$43.270.00
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалих

Київ • УНН

 • 2654 перегляди

Мер Львова Андрій Садовий назвав вибухи у центрі міста в ніч на 22 лютого терактом. Наразі госпіталізовано 14 постраждалих.

Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалих

Міський голова Львова Андрій Садовий виступив із офіційною заявою щодо серії вибухів, які сколихнули центр міста у ніч на 22 лютого. Очільник міста кваліфікував подію як цілеспрямований терористичний акт, закликавши мешканців зберігати максимальний спокій та уникати поширення неперевірених чуток. Про це пише УНН.

Деталі

Львів. Це був теракт. Наразі 14 постраждалих госпіталізовано

– написав Садовий на своїй офіційній сторінці у Facebook.

За оперативними даними, усі 14 осіб, які отримали поранення різного ступеня тяжкості, перебувають під наглядом лікарів, які надають усю необхідну медичну допомогу.

На місцях вибухів продовжують працювати слідчо-оперативні групи правоохоронців, фахівці вибухотехнічної служби та рятувальники, які займаються ліквідацією наслідків інциденту.

Нагадаємо, у центрі Львова прогриміли вибухи. Очевидці зафіксували ці події на відео. Раніше повідомлялося, що на місці подій є постраждалі та ймовірно загиблі.

У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалих22.02.26, 00:57 • 6100 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Андрій Садовий
Facebook
Львів