Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавших

Мэр Львова Андрей Садовый выступил с официальным заявлением относительно серии взрывов, которые сотрясли центр города в ночь на 22 февраля. Глава города квалифицировал произошедшее как целенаправленный террористический акт, призвав жителей сохранять максимальное спокойствие и избегать распространения непроверенных слухов. Об этом пишет УНН.

Львов. Это был теракт. Сейчас 14 пострадавших госпитализированы