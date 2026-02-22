Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавших
Киев • УНН
Мэр Львова Андрей Садовый назвал взрывы в центре города в ночь на 22 февраля терактом. В настоящее время госпитализированы 14 пострадавших.
Мэр Львова Андрей Садовый выступил с официальным заявлением относительно серии взрывов, которые сотрясли центр города в ночь на 22 февраля. Глава города квалифицировал произошедшее как целенаправленный террористический акт, призвав жителей сохранять максимальное спокойствие и избегать распространения непроверенных слухов. Об этом пишет УНН.
Подробности
Львов. Это был теракт. Сейчас 14 пострадавших госпитализированы
По оперативным данным, все 14 человек, получившие ранения различной степени тяжести, находятся под наблюдением врачей, которые оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
На местах взрывов продолжают работать следственно-оперативные группы правоохранителей, специалисты взрывотехнической службы и спасатели, которые занимаются ликвидацией последствий инцидента.
Напомним, в центре Львова прогремели взрывы. Очевидцы зафиксировали эти события на видео. Ранее сообщалось, что на месте событий есть пострадавшие и вероятно погибшие.
