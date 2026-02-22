Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавших

$43.270.00
50.920.00
ukenru
23:49 • 578 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
22:57 • 2788 просмотра
В центре Львова прогремели взрывы, свидетели сообщают о пострадавшихVideo
22:51 • 6560 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 25628 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 24629 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 32624 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 32180 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 26985 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 23788 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 27461 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−10°
1.9м/с
73%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Силы обороны восстановили контроль над более чем 300 кв. км на юге Украины21 февраля, 14:51 • 14058 просмотра
"Для кремля они пушечное мясо" - Сибига отреагировал на вербовку африканцев россией21 февраля, 15:05 • 10115 просмотра
В беларуси доходы вырастут на 17%, расходы на 15,8% - разведка21 февраля, 15:32 • 6808 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 19619 просмотра
Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран21 февраля, 16:35 • 15301 просмотра
публикации
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 49445 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 58734 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 70543 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 84564 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 122368 просмотра
Актуальные люди
Роберт Фицо
Музыкант
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Словакия
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 19664 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 24847 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 26472 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 18876 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 21512 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)
Truth Social

Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавших

Киев • УНН

 • 582 просмотра

Мэр Львова Андрей Садовый назвал взрывы в центре города в ночь на 22 февраля терактом. В настоящее время госпитализированы 14 пострадавших.

Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавших

Мэр Львова Андрей Садовый выступил с официальным заявлением относительно серии взрывов, которые сотрясли центр города в ночь на 22 февраля. Глава города квалифицировал произошедшее как целенаправленный террористический акт, призвав жителей сохранять максимальное спокойствие и избегать распространения непроверенных слухов. Об этом пишет УНН.

Подробности

Львов. Это был теракт. Сейчас 14 пострадавших госпитализированы

– написал Садовый на своей официальной странице в Facebook.

По оперативным данным, все 14 человек, получившие ранения различной степени тяжести, находятся под наблюдением врачей, которые оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

На местах взрывов продолжают работать следственно-оперативные группы правоохранителей, специалисты взрывотехнической службы и спасатели, которые занимаются ликвидацией последствий инцидента.

Напомним, в центре Львова прогремели взрывы. Очевидцы зафиксировали эти события на видео. Ранее сообщалось, что на месте событий есть пострадавшие и вероятно погибшие.

В центре Львова прогремели взрывы, свидетели сообщают о пострадавших22.02.26, 00:57 • 2800 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоКриминал и ЧП
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Андрей Садовый
Facebook
Львов