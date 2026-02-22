В центре Львова прогремели взрывы, свидетели сообщают о пострадавших

$43.270.00
23:49 • 592 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
22:57 • 2826 просмотра
В центре Львова прогремели взрывы, свидетели сообщают о пострадавшихVideo
22:51 • 6604 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 25638 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 24636 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 32629 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 32183 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 26985 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
Эксклюзив
21 февраля, 08:00 • 23788 просмотра
Черный тмин: свойства и польза для организмаPhoto
20 февраля, 19:44 • 27461 просмотра
Есть информация о подготовке врагом новых ударов по энергетике - Шмыгаль
Силы обороны восстановили контроль над более чем 300 кв. км на юге Украины21 февраля, 14:51 • 14058 просмотра
"Для кремля они пушечное мясо" - Сибига отреагировал на вербовку африканцев россией21 февраля, 15:05 • 10115 просмотра
В беларуси доходы вырастут на 17%, расходы на 15,8% - разведка21 февраля, 15:32 • 6808 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 19619 просмотра
Трамп повысил пошлины в США до 15% для всех стран21 февраля, 16:35 • 15301 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 49451 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 58739 просмотра
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
Эксклюзив
20 февраля, 10:00 • 70545 просмотра
Самые чувствительные и уязвимые: что нужно знать о знаке зодиака Рыбы19 февраля, 14:22 • 84565 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 122369 просмотра
Роберт Фицо
Музыкант
Дональд Трамп
Виктор Орбан
Владимир Зеленский
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Словакия
Венгрия
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 19671 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 24850 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 26474 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 18878 просмотра
Мел Гибсон после разрыва с Розалинд Росс готов к новым отношениям и рождению детей20 февраля, 19:21 • 21515 просмотра
Техника
Социальная сеть
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)
Truth Social

В центре Львова прогремели взрывы, свидетели сообщают о пострадавших

Киев • УНН

 • 2828 просмотра

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели взрывы. На месте происшествия обнаружено предположительно тело погибшего, разбитые окна и задымление.

В центре Львова прогремели взрывы, свидетели сообщают о пострадавших

В центре Львова в ночь на 22 февраля прогремели взрывы. На месте инцидента работают усиленные отряды полиции и экстренные службы, которые устанавливают обстоятельства трагедии. Об этом сообщил депутат Игорь Зинкевич, пишет УНН.

Детали

Взрыв произошел в центре Львова. На месте сейчас много правоохранителей. На дороге лежит тело человека. Много разбитых окон и запах дыма. На дороге лежит тело человека

– депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич

Подробности повторного инцидента и первые последствия

По свидетельствам очевидцев, после первого инцидента прогремел уже второй взрыв. Свидетели сообщают о погибших на месте происшествия, а первые видеокадры подтверждают наличие разбитых окон в зданиях и задымление улицы. Правоохранители оцепили территорию и пытаются обеспечить безопасность граждан, пока идет сбор доказательств и осмотр места трагедии.

Степан Гафтко

Львов