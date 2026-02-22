В центре Львова прогремели взрывы, свидетели сообщают о пострадавших
Киев • УНН
В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели взрывы. На месте происшествия обнаружено предположительно тело погибшего, разбитые окна и задымление.
В центре Львова в ночь на 22 февраля прогремели взрывы. На месте инцидента работают усиленные отряды полиции и экстренные службы, которые устанавливают обстоятельства трагедии. Об этом сообщил депутат Игорь Зинкевич, пишет УНН.
Детали
Взрыв произошел в центре Львова. На месте сейчас много правоохранителей. На дороге лежит тело человека. Много разбитых окон и запах дыма. На дороге лежит тело человека
Подробности повторного инцидента и первые последствия
По свидетельствам очевидцев, после первого инцидента прогремел уже второй взрыв. Свидетели сообщают о погибших на месте происшествия, а первые видеокадры подтверждают наличие разбитых окон в зданиях и задымление улицы. Правоохранители оцепили территорию и пытаются обеспечить безопасность граждан, пока идет сбор доказательств и осмотр места трагедии.