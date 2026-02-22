У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалих

У центрі Львова в ніч на 22 лютого пролунали вибухи. На місці інциденту працюють посилені загони поліції та екстрені служби, які встановлюють обставини трагедії. Про це повідомив депутат Ігор Зінкевич, пише УНН.

Вибух стався у центрі Львова. На місці зараз багато правоохоронців. На дорозі лежить тіло людини. Багато розбитих вікон і запах диму. На дорозі лежить тіло людини