У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалих
Київ • УНН
У ніч на 22 лютого у центрі Львова пролунали вибухи. На місці події виявлено ймовірно тіло загиблого, розбиті вікна та задимлення.
У центрі Львова в ніч на 22 лютого пролунали вибухи. На місці інциденту працюють посилені загони поліції та екстрені служби, які встановлюють обставини трагедії. Про це повідомив депутат Ігор Зінкевич, пише УНН.
Деталі
Вибух стався у центрі Львова. На місці зараз багато правоохоронців. На дорозі лежить тіло людини. Багато розбитих вікон і запах диму. На дорозі лежить тіло людини
Подробиці повторного інциденту та перші наслідки
За свідченнями очевидців, після першого інциденту пролунав уже другий вибух. Свідки повідомляють про загиблих на місці події, а перші відеокадри підтверджують наявність розбитих вікон у будівлях та задимлення вулиці. Правоохоронці оточили територію та намагаються забезпечити безпеку громадян, поки триває збір доказів та огляд місця трагедії.