22:57 • 590 перегляди
У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалихVideo
22:51 • 1550 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
17:20 • 23819 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 23347 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 31704 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 31613 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 26647 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
Ексклюзив
21 лютого, 08:00 • 23612 перегляди
Чорний кмин: властивості та користь для організмуPhoto
20 лютого, 19:44 • 27310 перегляди
Є інформація про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці - Шмигаль
20 лютого, 18:27 • 37018 перегляди
Угорщина заблокувала 90 млрд євро допомоги для України - FT
У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалих

Київ • УНН

 • 590 перегляди

У ніч на 22 лютого у центрі Львова пролунали вибухи. На місці події виявлено ймовірно тіло загиблого, розбиті вікна та задимлення.

У центрі Львова пролунали вибухи, свідки повідомляють про постраждалих

У центрі Львова в ніч на 22 лютого пролунали вибухи. На місці інциденту працюють посилені загони поліції та екстрені служби, які встановлюють обставини трагедії. Про це повідомив депутат Ігор Зінкевич, пише УНН.

Деталі

Вибух стався у центрі Львова. На місці зараз багато правоохоронців. На дорозі лежить тіло людини. Багато розбитих вікон і запах диму. На дорозі лежить тіло людини

– депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич

Подробиці повторного інциденту та перші наслідки

За свідченнями очевидців, після першого інциденту пролунав уже другий вибух. Свідки повідомляють про загиблих на місці події, а перші відеокадри підтверджують наявність розбитих вікон у будівлях та задимлення вулиці. Правоохоронці оточили територію та намагаються забезпечити безпеку громадян, поки триває збір доказів та огляд місця трагедії.

Степан Гафтко

СуспільствоКримінал
Львів