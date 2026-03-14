В Иране угрожают Украине из-за "поддержки израильского режима с помощью беспилотников"
Киев • УНН
Глава комитета нацбезопасности Ирана Ибрагим Азизи обвинил Украину в помощи Израилю дронами. Он заявил о праве на нападения согласно уставу ООН.
Глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи угрожает Украине из-за "поддержки израильского режима с помощью беспилотников", пишет УНН.
Детали
"Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью беспилотников", "Украина фактически втянулась в войну и, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", заявил глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи в X.
