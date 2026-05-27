россия заявила об отказе США выдать визу представителю МИД для участия в заседании ООН
Киев • УНН
США не выдали визу заместителю главы МИД рф для участия в заседании Совбеза ООН. Также во въезде, вероятно, отказали главе МИД Ирана.
Посол рф в ООН василий небензя заявил, что Соединенные Штаты не выдали визу заместителю министра иностранных дел россии александру алимову для участия в заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По словам небензи, алимов, отвечающий за вопросы, связанные с ООН, должен был принять участие в заседании под председательством министра иностранных дел Китая Ван И. российский дипломат назвал это "вопиющим случаем неуважения" к китайскому председательству и нарушением обязательств США как страны, принимающей штаб-квартиру ООН.
Несмотря на все наши попытки убедить американскую сторону выдать ему визу, эта виза в конечном итоге не была предоставлена
Он также отметил, что, по имеющейся информации, визу не получил и глава МИД Ирана Аббас Аракчи, который также должен был присутствовать на встрече. Представитель ООН Фархан Хак подчеркнул, что страна пребывания должна обеспечивать выдачу виз всем представителям государств-членов для участия в мероприятиях организации.
